„ОРЛИЋИ" ПОРАЖЕНИ У ФРАНЦУСКОЈ: Бата Мирковић дао шансу свим играчима

09.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Млада фудбалска репрезентација Србије поражена је од Француске у Лоријену резултатом 3:0 (1:0) у утакмици пријатељског карактера.

У врло отвореној утакмици, триколори“ су повели практично из прве шансе на мечу. „Орлићи” су пружили добар отпор и имали своје прилике, међутим домаћи су успели да увећају предност и осигурају победу у самој завршници. 

Селектор Зоран Мирковић искористио је прилику да пружи шансу већини играча који су добили позив у септембарском прозору.

Орлићи” су утакмицом против Француске завршили септембарски циклус припрема за Европско првенство 2027.

Стрелци: 1-0 Тел 2′, 2-0 Лероу у 56′, 3-0 Тел у 90+3′. 

ФРАНЦУСКА: Рестес, Кумбеди, Јоро, Зезе, Мависа, Угочукву, Атангана (од 46′ Лероу), Буади (од 74′ Дануа), Одобер, Бахоја (од 46′ Крупи), Тел (к).

СРБИЈА: Лијескић. (од 46′ В. Џодић), Мимовић (од 75′ Ђурђевић), Букинац (од 76′ Авдић), Милосављевић, Лековић (к) (од 60′ Ковачевић), Драгојевић (од 76′ Шљивић), Митровић (од 60′ С. Џодић), Јовановић (од 60′ Мирчетић), Трифуновић (од 76′ Миладиновић), Цветковић (од 83′ Алексић), Милошевић (од 60′ Мијатовић).

 

