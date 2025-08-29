НОВОСАДСКЕ СТОНОТЕНИСЕРКЕ ПРЕГАЗИЛЕ ХРВАТСКЕ ШАМПИОНЕ У суботу одлучујући дуел за Топ 12
Женски стонотениски клуб Нови Сад на најбољи начин отворио је прву фазу Лиге шампиона и направио огроман корак ка пласману међу 12 најбољих тимова Европе.
У препуној хали СПЕНС, српске шампионке су декласирале хрватског првака Др. Часл максималним резултатом 3:0, показавши снагу, борбеност и квалитет који красе ову генерацију.
Први меч донео је драматичну борбу, у којој је Анета Максути после велике неизвесности успела да савлада искусну Мађарку Сандру Пергел и донесе почетну предност свом тиму. Потом је нова снага Новог Сада, Рускиња Валерија Шчербатих, бриљирала против Тајланђанке Тајмонд Kethuan, победивши сигурних 3:0. Победнички печат ставила је још једна руска узданица, Арина Слаутина, која је савладала Чехињу Катерину Томановску са 3:1 и потврдила коначан тријумф.
Слављеници из Новог Сада већ у суботу излазе на мегдан чешком Ходоњину, а у недељу их чека велики окршај са пољским прваком Жежовом. Једна победа из та два меча била би довољна да српске шампионке обезбеде историјски пласман у Топ 12 Европе.
- Атмосфера у тиму је одлична, девојке су спремне и верујем да ћемо наставити овим путем - поручио је тренер Слободан Стојанов, истакавши да верује у још једну велику победу свог тима.
Ј. Галић