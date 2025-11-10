ОД СВЕТСКЕ МЕДАЉЕ СРБИЈУ ДЕЛИЛА ДВА КРУГА: Наша екипа пета на планети, Микец и Аруновић далеко од финала

Само два круга делила су српске стрелце од медаље.

Екипни пласман је одређен на основу резултата у појединачним елиминацијама, у којима су стартовала 93 такмичара, а 21 земља је имала екипе.

Српски трио Миленко Себић, Лазар Ковачевић, Марко Ивановић, који је на овогодишњем Европском првенству освојио екипну бронзу, је скупио 1.763 круга. Бронзу је са 1.764 освојила Швајцарска. С обзиром да су Швајцарци погодили седам унутрашњих центара више од нашег тима, Србији би медаљу донело остварење од 1.765 кругова.

Нијансе су одлучивале. Ипак, наша репрезентација је после трећег места на ЕП у Шаторуу када је постигла државни рекорд од 1.769 кругова (то остварење би у Каиру вредело за сребро) задржала место у врху. Злато је са 1.771 кругом освојила Француска, а сребро са 1.768 Норвешка. Испред Србије се пласирала и Италија, са истим резултатом као и Швајцарска, али уз мање унутрашњих центара.

Сва наша тројица стрелаца су пласманима у елиминацијама прошли у сутрашње квалификације. Најбоље остварење постигао је Миленко Себић. Најискуснији члан нашег тима је са 591 кругом заузео шесто место у првој групи, у којој се Лазар Ковачевић са 587 пласирао на 19. позицију. Марко Ивановић, освајач појединачне европске бронзе у Шаторуу, је био 15. у другој групи, погодивши 585 кругова.

Највредињи резултат у елиминацијама – 594 – забележио је Француз Роман Офрер, првопласирани у првој групи. Сем прве петорице такмичара из прве групе, од Миленка Себића је прецизнији био само најбољи у другој групи, Индијац Нирај Кумар, са 592 круга.

У квалификацијама у уторак ће учествовати 66 стрелаца.

У понедељак су одржана и појединачна такмичења ваздушним пиштољем, уз учешће петоро наших стрелаца.

Зорана Аруновић је у квалификацијама за жене заузела 30. место са 573 круга, шест мање од резултата неопходног за пласман у финале. Нешто лошији почетак ју је коштао бољег резултата и вишег пласмана. У другој половини квалификације, од четврте до шесте серије је низала врло добре поготке, али није успела да сустигне водеће.

Као и у такмичењу ваздушном пушком за жене, такмичарке из Азије су у Каиру поставиле високе стандарде, изгледа да њима касни термин првенства више одговара него Европљанкама. У финале се пласирало седам репрезентативки азијских земаља и, као осмопласирана, првакиња Европе Севал Илајда Тархан (Турска), која је на крају освојила четврту позицију иза две Кинескиње и једне такмичарке из Хонг Конга. Зорана Аруновић је била 12. међу Европљанкама. Зимус је на ЕП у Осијеку постигла исти резултат као данас у Каиру, а тада је као седма прошла у финале, у коме је освојила бронзу.

Уз Аруновићеву такмичиле су се Јована Тодоровић, која је заузела 52. место, и јуниорка Нађа Мартиновић, која је завршила на 90. месту. Србија је у екипном пласману освојила 14. позицију. Тријумфовала је Кина са 1.752, резултатом за 12 кругова бољим од досадашњег светског рекорда.

Дамир Микец је заузео 42. место, погодивши 576 кругова, док је јуниор Урош Гајић са за један круг слабијим остварењем био 50 у такмичењу ваздушним пиштољем за мушкарце, једним од најмасовнијих на Светском првенству.

За осам места у финалу у квалификацијама се борио 121 такмичар. Финале је вредело 583 круга, а до њега су дошла петорица представника Старог континента. Ипак, најпрецизнији у квалификацијама био је Азијат – Индијац Самрат Рана са 586 кругова.

Сем тројице стрелаца МК пушком, у уторак ће се надметати још шесторо наших репрезентативаца. У такмичењу микс тимова ће учествовати олимпијски шампиони Зорана Аруновић и Дамир Микец и млади пар Нађа Мартиновић/Урош Гајић. На ватрену линију излазе 63 микс тима. На програму су и елиминације у троставу за даме, а у овој дисциплини Србија неће имати екипу, јер учествују две наше репрезентативке, Теодора Вукојевић и Александра Хавран.

МК пушка тростав, мушкарци, елиминације – Прва група: 1. Роман Офрер (Француска) 594... 6. Миленко Себић 591... 19. Лазар Ковачевић 587... Друга група: 1. Нирај Кумар (Индија) 592... 16. Марко Ивановић 585... Екипно: 1. Француска 1.771, 2. Норвешка 1.768, 3. Швајцарска 1.764 (100 центара), 4. Италија 1.764 (76), 5. Србија 1.763 (93)...

Ваздушни пиштољ, жене, квалификације: 1. Веи Кијан (Кина) 585… 30. Зорана Аруновић 573…52. Јована Тодоровић 569…90. Нађа Мартиновић 556… Екипно: 1. Кина 1.752, 2. Индија 1.740, 3. Јужна Кореја 1.729… 14. Србија 1.698…

Ваздушни пиштољ, мушкарци, квалификације: 1. Самрат Рана (Индија) 586... 42. Дамир Микец 576... 50. Урош Гајић 575...