НА ДЕБИТАНТЕ УТИЦАЛА ТРЕМА: Стрелци Србије Хавран-Ракоњац 34. на свету, Живковић-Ковачевић на 48. месту
Шампионат света у Каиру је настављен у недељу такмичењима микс парова ваздушном пушком.
Тим Србија 1, у коме су били Александра Хавран и Алекса Ракоњац је заузео 34. позицију, а Анастасија Живковић и Лазар Ковачевић, који су први пут заједно гађали у пару, су се пласирали на 48. место.
Доминирали су парови из Кине, који су освојили злато и сребро, а трећим местом је изненадио други тим Турске.
Надметањем микс парова завршен је програм такмичења ваздушном пушком на шампионату у главном граду Египта. Оцењујући учинак наших стрелаца овим оружјем, селектор за пушку Драган Доневић каже:
– Већина наших репрезентативаца пушком који су се надметали током прва два дана су дебитанти на сениорском шампионату планете. Искуства са првенства света у најјачој конкуренцији имају само Теодора Вукојевић, која је јуче у појединачном такмичењу имала пех и квар на пушци који је значајно утицао на њен резулатат, и Лазар Ковачевић. Најмлађа чланица нашег тима Анастасија Живковић је оправдала очекивања у појединачном такмичењу, док сматрам да је на остале наше дебитанте утицала трема. Притисак највећег такмичења их је оптеретио да у дебију у најјачој могућој конкуренцији не постигну резултате за које су спремни и за које вреде.
Доневић каже да су припреме за шампионат у Каиру биле другачије него ранијих година.
– Никада до сада шампионат света није одржан овако касно и дошао је после дуге паузе у календару великих такмичења. Врхунац сезоне је претходних година углавном био током лета. Зато су припреме за Каиро захтевале нови ритам рада и другачији начин одржавања форме током целе године. Наши репрезентативци су током припрема врло добро радили, али искуства из ове сезоне ће свима нама користити да ли у наредној години треба да још нешто променити у систему рада и прилагођавању на неуобичајен календар. Светско првенство 2026. у Дохи ће поново бити одржано у новембру, а биће и квалификационо за Олимпијке игре – додаје Доневић.
Иначе, резултати указују да је нови термин Светског првенства вероватно утицао на многе , пре свега, европске стрелце. Нико од онх који су ваздушном пушком освајали одличја на континенталном првенству ове године у Каиру није био близу медаље.
У понедељак ће се такмичити осморо српских стрелаца. На стрелишту за ваздушно оружје биће одржана појединачна такмичења пиштољем, у којима ће нас представљати Зорана Аруновић, Јована Тодоровић, Нађа Мартиновић, Дамир Микец и Урош Гајић. Стрелци пушком Миленко Себић, Лазар Ковачевић и Марко Ивановић ће се надметати у елиминацијама тростава.
Ваздушна пушка, микс: 1. Кина 1 (Зифеи Ванг/Лихао Шенг), 2. Кина 2 (Ксинлу Пенг/Хонг Ванг), 3. Турска 2 (Дамила Косе/Мерт Налбант). Меч за злато: Кина 1 – Кина 2 17:3. Меч за бронзу: Турска 2 – Италија 2 16:10.Квалификације: 1. Кина 2 634,9... 34. Србија 1 (Александра Хавран/Алекса Ракоњац) 627,8... 48. Србија 2 (Анастасија Живковић/Лазар Ковачевић) 626,1...