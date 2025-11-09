ДНЕВНИКОВ МЕСЕЦ ЖЕНСКОГ ШАХА – ЈЕЛЕНА АРСОВИЋ И АНЂЕЛА БОЈИЧИЋ (ШК ЈУГОВИЋ, КАЋ) Златним путем до сребра
Шахисткиње Југовића из Каћа су постигле изузетан успех освајањем другог места у Првој лиги Србије за жене, која је одиграна у Сенти.
Све до последњег тренутка завршног, једанаестог, кола оне су биле у жестокој борби са Црвеном звездом из Београда чак и да постану шампионке државе. У филмској завршници срећа је била на страни београдског клуба, што, свакако, не умањује фантастичан резултат Каћанки. Он је чак и већи, ако се има у виду да су пред почетак оне биле тек девети носилац.
О томе су за „Дневник“ причале женски ФИДЕ мајстори Јелена Арсовић, капитен екипе и Анђела Бојичић, која је одиграла сјајно на трећој табли.
Можете ли да представите екипу Југовића?
– Ми смо веома млада екипа, једна од најмлађих у Првој лиги Србије. Наш тим чине интермајстор Лаура Унук из Словеније, која је већ неколико година стандардни члан екипе, седамнаестогодишње сестре близнакиње ЖФМ Милана Бабић и ЖФМ Маша Бабић, студент математике и дугогодишњи члан клуба ЖФМ Анђела Бојичић. И ја, ЖФМ, капитен и члан клуба већ 20 година. Морам рећи да су све одиграле фантастично, већина изнад очекивања што је, наравно, предуслов за добар резултат екипе – рекла је Јелена Арсовић.
Каква су била очекивања пред почетак Прве лиге Србије за жене?
– Неколико дана пре самог почетка такмичења објављени су састави свих екипа које ће играти. Тада смо схватиле да смо по рејтингу јако ниско котиране, биле смо на претпоследњем месту, и, с обзиром на то, примарна очекивања су нам била да останемо у лиги, а то значи бити међу првих девет – истакла је Јелена Арсовић.
Одиграли сте цео турнир без измене. Сматрате ли да је то било превише напорно, с обзиром на темпо и дужину трајања такмичења?
– Играти 11 партија узастопно је јако напорно, јер играње турнира подразумева, поред партије која се игра свако поподне четири-пет сати, потребну припрему за ту партију, и то се обично обавља сваког дана после доручка два-три сата – казала је Јелена Арсовић.
Да ли сте заједно анализирале партије након мечева?
– Не могу рећи да смо превише времена посвећивале анализи, јер нисмо имале толико слободног времена. Али смо, на пример, на оброцима или док шетамо, као и на екипним састанцима увече дискутовале о партијама. Атмосфера у екипи је била одлична. Проводиле смо доста времена заједно. Мислим да је управо то један од разлога зашто смо направиле тако добар резултат, иако смо биле међу последњим носиоцима. Имале смо мало слободног времена, с обзиром да смо играле свих 11 кола без одмора, дан за даном и проводиле смо га одмарајући се и шетајући, углавном поред реке – открила је Анђела Бојичић.
Како успевате да одржите форму током године?
– Није лако одржавати форму током године, поготово јер не играм константно, него искључиво екипна такмичења неколико пута годишње. Надам се да ће се ситуација променити и да ћу моћи озбиљније да се посветим шаху када завршим Мастер за професора математике. Волела бих да се коначно вратим игрању отворених турнира. Међутим, и поред тога, шах је део моје свакодневнице. Пратим турнире који се играју и стално размишљам како бих могла да побољшам, између осталог, и репертоар отварања. У слободно време анализирам своје партије, правим своје фајлове за нека отварања, а такође волим да читам и шаховске књиге – објаснила је Анђела Бојичић.
Како сте мотивисали и бодрили млађе колегинице током такмичења?
– Тимско такмичење је знатно другачије од појединачног, јер ту треба пратити у сваком тренутку шта раде саиграчице и шта се дешава на другим таблама, јер је крајњи циљ победа екипе као целине. То значи да чак и ако неко подбаци други морају да покрију тај заостатак – истакла је Јелена Арсовић.
Шта је била прекретница на турниру?
– Мислим да није било конкретне прекретнице. Играле смо меч за мечом, партију за партијом. Биле смо девети носиоци по рејтингу, тако да нисмо имале превисоке циљеве. Међутим, девојке су одиграле феноменално, и већину мечева смо добиле резултатом 2,5-1,5. Победиле смо екипе које су имале знатно већи просечни рејтинг од нас. Ако бих морала да издвојим, биле су два значајна тријумфа. Победе против екипе Част и слава и Црвене звезде су нам дале ветар у леђа и након њих смо схватиле да бисмо могле да освојимо медаљу, а можда и прво место – рекла је Анђела Бојичић.
Како је било пратити ток турнира са стране? Можете ли објаснити које су обавезе капитена?
– Капитен је ту да обезбеди хомогеност екипе, да све функционише како треба и када су у питању техничке ствари, али и неки савет у вези са партијом, у смислу припрема, али и психолошке припреме. Неки кажу да је гледати како играју много теже. Ја лично мислим да је теже играти, али је јако стресно пратити четири партије, шта се у њима дешава, нарочито јер врло често има драматичних преокрета – описала је Јелена Арсовић.
На крају је недостајало и мало среће, да се једно сјајно издање и позлати. Како сте видели ток турнира?
– Да, фалило је среће. У осмом колу смо остварили победу против Црвене звезде која је на крају завршила прва на табели. Ми смо били одмах иза њих са истим бројем меч бодова, али смо имали 1,5 поен мање. Као девети носиоци у првом делу турнира нам је свака победа значила за, најпре, опстанак у лиги. Међутим, стартовале смо победом против екипе Рудар из Костолца, да бисмо касније добиле још неколико мечева и самим тим практично обезбедиле опстанак. Након тога смо у шестом и седмом колу победиле екипе Част и слава и Миријево, које су биле по рејтингу јаче од нас и једни од фаворита за медаљу, па и за прво место. Част и слава је на крају освојила бронзу. Затим смо победиле Црвену звезду, а одмах након тога и екипу Рад-Раднички, да бисмо у претпоследњем колу оствариле победу против екипе ОШК Параћин Оутпост Чес. Након десет кола делиле смо прво место са Црвеном звездом. У последњем колу смо се састале са екипом Сирмиум, док је Црвена звезда играла против екипе из Параћина. Оба меча су после пет сати игре и велике борбе и великих преокрета завршена резултатом 2-2 и ми смо на крају освојиле друго место. Све у свему, турнир је био занимљив и борбен, на крају је фалило среће, али мислим да не треба да будемо незадовољни овим резултатом с обзиром на почетну позицију пре почетка турнира – поручила је Анђела Бојичић.