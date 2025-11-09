broken clouds
СРПСКИ КАРАТИСТИ СЕ ОСЕЋАЈУ СИГУРНО – Након спреченог инцидента у Ријеци: Председник ХКС се извинио Карате федерацији Србије

09.11.2025. 15:25
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Pixabay

Председник Хрватског карате савеза (ХКС) Давор Ципек изјавио је да се, након што је полиција у суботу увече спречила инцидент испред аутобуса који је превозио каратисте из Србије, српски спортисти осећају сигурно, а да је Првенство Балкана у каратеу у Ријеци настављено.

– Пред крај самог такмичења синоћ смо приметили групу особа с капуљачама који су се налазили поред аутобуса српског савеза. Одмах смо позвали полицију која је стигла у рекордном року и у већем броју. Не знамо да ли су хтели да нешто учине возилу или такмичарима. Неко је нешто довикнуо, али тада је већ један део такмичара улазио у дворану – рекао је Ципек, преноси хрватски Тпортал.

Он је истакао да је полиција српске такмичаре касније испратила до хотела, као и да је ХКС-у јављено да је одређени број малолетника приведен.

– Као председник савеза извинио сам се Карате федерацији Србије. Данас настављамо такмичење, а колеге из Србије се осећају сигурно – рекао је Ципек.

Хрватска полиција синоћ је добила дојаву о окупљању сумњиве групе у близини Центра Замет, где се одржава првенство Балкана у каратеу, а мета наводног напада требало је да буду деца, такмичари из Србије.

Из Полицијске управе приморско-горанске потврдили су да су поступали по дојави о окупљању групе особа око спортске дворане, а да су на месту догађаја затекли више особа, међу којима је било и десетак малолетника.

Хрватска полиција је саопштила да није било ни вербалног ни физичког сукоба, а није забележена ни материјална штета.

– Полиција наставља с утврђивањем свих околности овог догађаја, као и постојања евентуалних противправних понашања – саопштено је из полиције.

У Ријеци се од јуче одржава такмичење за кадете, јуниоре и млађе сениоре у каратеу, на којем учествује више од 1.200 такмичара из Хрватске, Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Кипра, Грчке, Црне Горе, Северне Македоније, Румуније, Србије, Словеније и Турске.

