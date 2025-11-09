„ДИЗЕЛКА“ СЛАВИЛА У ПАНЧЕВУ: Железничар решио посао у првом полувремену против Јавора
Фудбалери Железничара победили су Јавор на свом терену у Панчеву резултатом 2:0 у мечу 15. кола Супер лиге Србије.
Стрелци за панчевачки тим били су Немања Видојевић и Никола Јовановић у првом полувремену.
Железничар се од старта наметнуо на терену и преузео иницијативу кроз посед лопте, док су се гости ослањали углавном на контра-нападе.
После неколико покушаја пред голом Васиљевића, домаћи тим је до предности дошао у 14. минуту. Силвестер Џаспер је из корнера убацио лопту у петерац, где се најбоље снашао високи штопер Немања Видојевић и првенцем обележио повратак у стартну поставу.
Неколико тренутака касније Јавор је запретио у контри преко Танка, који је побегао Јусифу и шутирао у спољни део мреже искоса са леве стране.
Железничар је близу поготка био у 25. минуту, када је пројектил Стефана Пиргића са 20 метара сјајном интервенцијом зауставио Васиљевић.
Ипак, чувар мреже Јавора био је немоћан само два минута касније. После одбијене лопте, на ударац се наместио Никола Јовановић и са неких двадесетак метара погодио малу мрежу.
Испоставило се да је тада постављен и коначан резултат, иако је до краја утакмице остало још више од сат времена.
У другом делу игре, Ивањичани су озбиљније напали и већим делом се играло на половини Железничара. Неколико пута је Јавор запретио, али је Зоран Поповић остао несавладан.
Занимљива је била ситуација средином другог полувремена, када је судија досудио пенал у корист гостујућег састава због играња руком Бранислава Кнежевића у шеснаестерцу.
Ипак, после сигнализације из ВАР собе, погледао је снимак ситуације потом променио одлуку.
Железничар после ове победе има 22 бода и заузима пето место на табели. После повратка са репрезентативне паузе, чека га гостовање Партизану.