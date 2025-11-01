ПАНЧЕВЦИ НА ТЕШКОМ ГОСТОВАЊУ: Моментум солидан, Коковић очекује неизвестан меч у Новом Пазару
Фудбалери Железничара у куп такмичењу на гостовању у Ивањици пружили су добру игру и постигли четири поготка за пролаз у шеснаестину финала.
Тренер Радомир Коковић прилику је пружио играчима који су имали мању минутажу у првенству и може бити задовољан игром својих изабраника. Следи нови дуел у борби за бодове – Панчевци гостују у Новом Пазару у 14. колу Суперлиге Србије у недељу у 16 часова.
– Играмо са екипом која нас је представљала у еврокуповима, која је у врху табеле и има јако искусног тренера и квалитетне играче. То све говори да ћемо имати јако захтевну утакмицу. Нови Пазар је претрпео за њих непланиран пораз од Јавора у прошлом колу код куће. И они ће урадити све да направе реакцију, да одговоре енергијом како би неутрализовали тај пораз. Очекује нас агресиван и мотивисан, гладан противник и добро попуњене трибине. На нама је да се прилагодимо тим условима који важе за једно од најтежих гостовања у нашем фудбалу – рекао је Коковић.
Екипа ће бити спремна за дуел.
– Припремали смо се физички и психолошки, како бисмо били кадри да одговоримо захтевима утакмице. Долазимо из победе против Чукаричког управо у првенству и Јавора у купу, моментум је солидан и очекујем да ћемо из те две утакмице исцрпети одређену дозу самопоуздања. Очекујем тешку и неизвесну утакмицу. Два ривала која иду на победу. Нека све протекне у фер и спортској атмосфери и нека победи бољи – рекао је Коковић.
Стање у екипи није најбоље око састава.
– Имамо повређених играча. Неки вуку повреде од раније, имамо једну свежу повреду и нисам сигуран да тај играч успети да се опорави до почетка меча. Како год буде имамо широк кадар и довољно играча који могу да одговоре захтевима – истакао је Коковић.
Дошао је млади Кристијан Шекуларац који ће од јануара моћи да буде у конкуренцији за састав.
– Млади Шекуларац је јако талентован фудбалер. Скаутирали смо га неко време. Уклапа се у профил играча којк нам је потребан после одласка Милосављевића у Малме. Може да оплемени нашу игру и очекујем да ће бити спреман и фит од првих дана зимских припрема – рекао је Коковић.