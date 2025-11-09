НЕМАЊА МАТИЋ БОЉИ ОД САМАРЏИЋА: Убедљив тријумф Сасуола у Бергаму
09.11.2025. 16:38 16:39
Коментари (0)
Фудбалери Сасуола победили су у Бергаму екипу Аталанте резултатом 3:0 (1:0) у утакмици 11. кола италијанске Серије А.
Два гола за Сасуоло постигао је Доменико Берарди у 29. (пенал) и 66. минуту, док се једном у листу стрелаца уписао Андреа Пинамонти у 47. минуту.
Некадашњи репрезентативац Србије Немања Матић одиграо је цео меч за Сасусоло. Репрезентативац Србије Лазар Самарџић одиграо је целу утакмицу за екипу из Бергама.
Сасуоло се тренутно налази на осмом месту на табели Серије А са 16 бодова, док је Аталанта на 13. позицији са 13.
Фудбалери Сасуола ће у наредном, 12. колу италијанског првенства на свом терену дочекати Пизу, док ће Аталанта гостовати Наполију.