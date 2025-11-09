broken clouds
НЕМАЊА МАТИЋ БОЉИ ОД САМАРЏИЋА: Убедљив тријумф Сасуола у Бергаму

09.11.2025. 16:38 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/Spada/LaPresse via AP

Фудбалери Сасуола победили су у Бергаму екипу Аталанте резултатом 3:0 (1:0) у утакмици 11. кола италијанске Серије А.

Два гола за Сасуоло постигао је Доменико Берарди у 29. (пенал) и 66. минуту, док се једном у листу стрелаца уписао Андреа Пинамонти у 47. минуту.

Некадашњи репрезентативац Србије Немања Матић одиграо је цео меч за Сасусоло. Репрезентативац Србије Лазар Самарџић одиграо је целу утакмицу за екипу из Бергама.

Сасуоло се тренутно налази на осмом месту на табели Серије А са 16 бодова, док је Аталанта на 13. позицији са 13.

Фудбалери Сасуола ће у наредном, 12. колу италијанског првенства на свом терену дочекати Пизу, док ће Аталанта гостовати Наполију.

Спорт Фудбал
