ЖЕЛЕЗНИЧАР ПОРАЖЕН У НОВОМ ПАЗАРУ: Бијеловић срушио Панчевце
Фудбалери Новог Пазара победили су пред својим навијачима екипу Жељезничара из Панчева у утакмици 14. кола Суперлиге Србије.
Имали су домаћи фудбалери више од игре, пропустили и неколико добрих прилика, да би коначно до победе на Градском стадиону стигли голом у 80. минуту - 1:0.
У првом полувремену виђена је чврста и борбена игра на обе стране, са мало изгледних прилика. Најбољу шансу у том делу игре имали су домаћи у 16. минуту, када је Станисављевић главом гађао под пречку, али је голман Поповић одличном интервенцијом сачувао мрежу. Железничар је први пут озбиљније запретио у финишу полувремена преко Гргића. Био је то први ударац ка голу домаћина, међутим, без промене резултата.
У наставку меча Нови Пазар је у 49. минуту постигао гол преко Станисављевића, који је поништен због офсајда. У 68. минуту Пиргић је имао добар покушај за госте, када је шутирао из прве после одбитка, али је лопта завршила поред стативе. Само неколико минута раније, Поповић је поново бриљирао, пошто је врховима прстију скренуо ударац Давидовића у пречку. Домаћи су до победоносног поготка стигли у 80. минуту. Петковић је прошао по левој страни и послао повратну лопту, која се одбила до Луке Бјеловића, а он прецизним ударцем са неколико метара затресао мрежу за коначних 1:0. Панчевци су до бода могли у 88. минуту када је резервиста Цветковић био близу поготка. Ипак, голман Самчевић је спасао своју екипу. У надокнади се у прилици нашао и Кнежевић, али ни у тој ситуацији Железничар није успео да дође до поготка.
Екипа Радомира Коковића у следећем колу дочекује Јавор на свом терену.
Нови Пазар - Железничар 1:0 (0:0)
НОВИ ПАЗАР: Стадион: Градски стадиону Новом Пазару. Судија: Марко Ивковић. Стрелац: Лука Бјеловић у 80. минуту.
НОВИ ПАЗАР: Самчовић – Маринковић, Бачкуља, Хаџимујовић, Милетић – Сисе (77. Алић), Тогбе – Сади, Давидовић (92. Брунчевић), Петковић – Станисављевић (73. Бјеловић). Тренер: Гаћиновић.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Поповић – Конатар, Зечевић, Миличић, Ђуричић – Пиргић – Куљанин (69. Милосављевић), Кнежевић, Гргић (69. Јовановић), Џаспер – Петров (79. Цветковић). Тренер: Коковић.