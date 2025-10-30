КРИСТИЈАН ШЕКУЛАРАЦ ПОТПИСАО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧАР: Вратио сам се српским коренима
Нови члан Железничара из Панчева је талентовани офанзивац Кристијан Шекуларац (22) рођен у Лондону, који је у досадашњој каријери прошао омладинске селекције Швајцарске, те наступао за клубове попут Јувентуса и Фулама.
Млади Шекуларац је потписао уговор до јуна 2028, а у Железничару га виде као наследника Јована Милосављевића, који је направио историјски трансфер у Малме и у јануару се сели у Шведску.
- Веома сам срећан и узбуђен што сам овде. Имам утисак да сам у сваком од тих великих клубова научио нешто вредно. У Швајцарској сам развио индивидуалност и креативност у игри. У Јувентусу сам научио тактичку страну фудбала, важност тимског духа и дисциплину која је потребна за успех. На крају, у Фуламу сам физички ојачао, подигао интензитет током утакмица и изградио победнички менталитет. Као дете, сваки слободан тренутак сам користио да играм фудбал са пријатељима. Знао сам да је то мој пут, и та радост и енергија прате ме до данас. Одувек сам сањао о томе да постижем одлучујуће голове и да са својим тимом славим победе – и та иста страст ме покреће када изађем на терен -рекао је Шекуларац.
У Фуламу си играо са Силвестером Џаспером.
– Да, играо сам са Џаспером у Фуламу и одлично смо сарађивали. Он је сјајан играч и мој добар пријатељ. Када сам чуо да постоји интересовање Железничара, одмах сам га позвао да се распитам о клубу. Његова позитивна искуства и речи о Железничару додатно су ме охрабриле и учиниле још узбуђенијим због доласка - каже Шекуларац.
Долазиш из познате фудбалске породице Шекуларац. Колико си упознат са фудбалском историјом своје породице и да ли ти велико презиме представља оптерећење или додатни мотив?
– Веома сам упознат са фудбалском историјом своје породице. Отац и деда су ми често причали о томе какав је играч и човек био Шеки. Поносан сам што носим то презиме, никада ми није било терет, напротив. То је част и додатна мотивација да наставим ту традицију на свој начин и да учиним своју породицу, али и све који памте Шекија, поносним -рекао је Шекуларац.
Како је дошло до одлуке да пређеш у Железничар.
– Морам да се захвалим директору Бојану Шаранову, главном скауту Александру Дубачкићу и тренеру већ након првог разговора осетио сам њихову енергију, мотивацију и велике планове које имају за Железничар, и то ме одмах привукло. Свидео ми се начин на који су причали о филозофији тима, стилу игре и мојој улози у њему. Осетио сам да је ово право место да наставим да се развијам као играч и као особа. Посебно ми значи и то што ми долазак у Железничар пружа прилику да се повежем са својим српским коренима и породицом -истакао је Шекуларац.
Б. Стојковски