ИКОНА МАНЧЕСТЕР ЈУНАЈТЕДА РАСТАО СЕ ОД СУПРУГЕ, АЛИ НИЈЕ САМО ТО ПРОБЛЕМ Због сина више не анализира фудбал: ”Сада морам да будем уз њега”
Често је на тренинге док је играо фудбал долазио са огреботинама и угризима које би му направио његов дечак.
Легенда Манчестер јунајтеда Пол Сколс, повукао се са места ТВ аналитичара како би се у потпуности посветио бризи о свом 20-годишњем аутистичном сину Ејдену.
Пол Сколс, открио је британским медијима, да је приватно потпуно разорен, пошто се после 26 година брака развео од супруге Клер.
Искрена исповест
Пол Сколс (50), икона Манчестер јунајтеда, био је гост подкаста "Stick to Football", где је искрено говорио у свом животу и приватности.
‘Everything is for him’
Paul Scholes announces that he’s leaving punditry to take care of his son, Aiden. pic.twitter.com/n68suzX4gU
— Athlete Vanity (@AthleteVanity) October 30, 2025
Пол Сколс има 20-годишњег сина Ејдена, који има тежи облик аутизма и не може да говори.
- Све што сада радим врти се око Ејденове рутине. Одлучио сам да ће све што предузимам бити усмерено искључиво на њега - рекао је Пол Сколс.
Живот сина најважнији
Чувени фудбалер Манчестер јунајтеда потврдио је да више није заједно са супругом Клер Фрогат, са којом се венчао 1999. године. Бивши супружници сада деле бригу о Ејдену, тако да син проводи по три ноћи код сваког родитеља.
Сколс је детаљно описао њихову уходану рутину која Ејдену даје осећај сигурности, јер иако не зна који је дан, по активностима препознаје распоред. Њихови недељни ритуали укључују пливање, заједничке оброке и одлазак у куповину, што Ејдену пружа преко потребну стабилност.
Одлука о напуштању посла на телевизији "TNT Sports" била је потакнута Ејденовом реакцијом. Сколс је објаснио да је његов ангажман четвртком увече, када је пратио утакмице Лиге Европе, реметио синов распоред.
- Тада би он требало да буде са мном. Због тога би постајао узнемирен, гризао би и гребао. Одмах зна да нешто није у реду. Годинама сам то радио, мислећи да би било време да прекинем. Сада се указала прилика за подкаст и помислио сам да ће то бити боље решење. Да ће више одговарати Ејдену, не мени - казао је Сколс.
Man Utd legend Paul Scholes has spoken in depth about what it is like having a non-verbal autistic son 🗣️https://t.co/MHs9adePi0 pic.twitter.com/LZFekLPGoo
— Mirror Football (@MirrorFootball) October 30, 2025
Личне проблеме чувао за себе
Говорио је енглески фудбалер о томе и како је сазнао да његов син болује од тешке болести. Било је то пред гостовање Дерби Каунтију, после чега је одиграо катастрофалну утакмицу.
- Нисам желео да будем тамо, глава ми је била негде другде - признао је Сколс.
Недељу дана касније менаџер сер Алекс Фергусон изоставио га је из тима, а он није желео да каже било коме, какве проблеме има. Често је на тренинге долазио са огреботинама и траговима угриза, што је био Ејденов начин исказивања фрустрације. Упркос свему, Сколс не тражи сажаљење, али признаје да га брине будућност. Свој нови, флексибилнији посао на подкасту види као савршен начин да остане у фудбалу, али под условима које диктира љубав према сину.
Има још двоје деце
Пол Сколс са бившом супругом Клер, поред Ејдена има још двоје деце - сина Арона (26) и ћерку Алишу (24). Пореклом је са очеве и мајчине стране Ирац, а поред фудбала као дечак тренирао је и крикет. Од детињства има проблеме са астмом, а његова велика страст је клађење.
Са Манчестер јунајтедом Пол Сколс био је 13 пута првак Енглеске, има три ФА купа, два Лига купа, пет трофеја у Кјомунити шилду, две Лиге шампиона и два клупска првенства света.
Kurir.rs