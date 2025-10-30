overcast clouds
ПАРТИЗАН ПРОДАО СВЕ КАРТЕ ЗА БАРСЕЛОНУ: Поново ће Арена бити препуна

30.10.2025. 19:52
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
partizan
Фото: KK Partizan/Dragana Stjepanović

Кошаркаши Партизана имаће подршку пуне Београдске Арене на утакмици деветог кола против Барселоне.

Кошаркашки клуб Партизан је на својим друштвеним мрежама да су све улазнице за дуел који је на програму у петак вече у Арени су распродате. 

Црно-бели у овај меч не улазе у добром расположењу, јер су доживели пораз од Хапоела у Софији, па су сада на учинку од три победе и четири пораза.

Партизан од када се вратио у Евролигу никада није успео да победи екипу Барселоне, па је можда сада најбоља прилика да се то оствари. 

На овом мечу очекује се да ће своје прве минуте уписати и најновије појачање Ник Калатес, који је стигао после повреде Карлика Џонса, коме се прогнозира да ће се на терен вратити тек за три месеца. 

Барселона је у овај меч улази са учинком од четири тријумфа и три пораза.

 

 

кк партизан евролига евролига у кошарци
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
