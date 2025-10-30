ПАРТИЗАН ПРОДАО СВЕ КАРТЕ ЗА БАРСЕЛОНУ: Поново ће Арена бити препуна
Кошаркаши Партизана имаће подршку пуне Београдске Арене на утакмици деветог кола против Барселоне.
Кошаркашки клуб Партизан је на својим друштвеним мрежама да су све улазнице за дуел који је на програму у петак вече у Арени су распродате.
Црно-бели у овај меч не улазе у добром расположењу, јер су доживели пораз од Хапоела у Софији, па су сада на учинку од три победе и четири пораза.
Партизан од када се вратио у Евролигу никада није успео да победи екипу Барселоне, па је можда сада најбоља прилика да се то оствари.
На овом мечу очекује се да ће своје прве минуте уписати и најновије појачање Ник Калатес, који је стигао после повреде Карлика Џонса, коме се прогнозира да ће се на терен вратити тек за три месеца.
Барселона је у овај меч улази са учинком од четири тријумфа и три пораза.
Crno-beli dočekuju Barselonu pred punom Beogradskom arenom!⚫️⚪️
Ulaznice su dostupne isključivo preko "resale" opcije. pic.twitter.com/meY24R0X36
— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 30, 2025