ДУБОЧИЦА И ВРШАЦ ИЗБОРИЛИ ПЛАСМАН У ОСМИНУ ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Лесковчани савладали Младост после пенала, а Вршац Текстилац

30.10.2025. 15:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

Фудбалери Дубочице из Лесковца и Вршца пласирали су се у осмину финала Купа Србије.

Дубочица је у Сурдулици после пенала победила Младост из Лучана укупним резултатом 5:3, након што је после 90 минута игре било 1:1.

Џејкоб Абоса је у осмом минуту довео Дубочицу у предност, а Огњен Алемпијевић је у 65. минуту погодио за изједначење. Екипа из Лесковаца у пенал серији била боља резултатом 4:2.

Вршац је на свом терену после пенала победио Текстилац из Оџака резултатом 4:3, пошто је током 90 минута било 0:0.

Фудбалери Војводине су обезбедили пласман у осмину финала Купа, пошто је екипа Младост ГАТ одустала од такмичења.

Пласман у осмину финала Купа Србије су поред Дубочице и Вршца изборили и Војводина, ИМТ, Трајал из Крушевца, Земун, Спартак из Суботице, Графичар, Нови Пазар, чачански Борац, Будућност из Добановаца, Железничар из Панчева и Мачва.

Уторак, 28. октобар: 

Јавор - Железничар 2:4 (2:2)

(Пантелић 32, 37 - Цветковић 10, Јевремовић 45+2, 85, Јовановић 55)

Мачва - Партизан 2:0 (1:0)

(Ергелаш 15, Николић 65)

Среда, 29. октобар:

Графичар - ТСЦ 2:0 (1:0)

(Дамњановић 11, Јевремовић 58)

Мокра Гора - Спартак 0:2 (0:0)

(Абдул 62, Мехмедовић 90+1)

Нафтагас Елемир - Нови Пазар 0:1 (0:1)

(Малекинушич 21)

Земун - Раднички 1923 2:1 (0:1)

(Калат 65, Трајковски 83 - Бевис 11)

Будућност Добановци - ОФК Београд пп 5:4, 1:1 (1:1)

(Стоисављевић 25 - Марковић 35)

Борац 1926 - Чукарички пп 4:1, 2:2 (0:1)

(Милекић 66, Којић 75 - Вадзе 2, Миладиновић 90+7)

Трајал - Напредак 3:0 (2:0)

(Мујдинов 11, 76, Ивић 45)

Радник - ИМТ 0:1 (0:0)

(Батис 81)

Четвртак, 30. октобар:

Дубочица - Младост Лучани пп 4:2, 1:1 (1:0)

(Абосах 8 - Алемпијевић 65)

Вршац - Текстилац пп 4:3, 0:0

Слобода Ужице - Раднички Ниш 15.30 часова

Вождовац - Јединство Уб 18.00 часова

Среда, 19. новембар:

Словен - Црвена звезда

куп србије осмина финала
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
