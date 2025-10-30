ДУБОЧИЦА И ВРШАЦ ИЗБОРИЛИ ПЛАСМАН У ОСМИНУ ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Лесковчани савладали Младост после пенала, а Вршац Текстилац
Фудбалери Дубочице из Лесковца и Вршца пласирали су се у осмину финала Купа Србије.
Дубочица је у Сурдулици после пенала победила Младост из Лучана укупним резултатом 5:3, након што је после 90 минута игре било 1:1.
Џејкоб Абоса је у осмом минуту довео Дубочицу у предност, а Огњен Алемпијевић је у 65. минуту погодио за изједначење. Екипа из Лесковаца у пенал серији била боља резултатом 4:2.
Вршац је на свом терену после пенала победио Текстилац из Оџака резултатом 4:3, пошто је током 90 минута било 0:0.
Фудбалери Војводине су обезбедили пласман у осмину финала Купа, пошто је екипа Младост ГАТ одустала од такмичења.
Пласман у осмину финала Купа Србије су поред Дубочице и Вршца изборили и Војводина, ИМТ, Трајал из Крушевца, Земун, Спартак из Суботице, Графичар, Нови Пазар, чачански Борац, Будућност из Добановаца, Железничар из Панчева и Мачва.
Уторак, 28. октобар:
Јавор - Железничар 2:4 (2:2)
(Пантелић 32, 37 - Цветковић 10, Јевремовић 45+2, 85, Јовановић 55)
Мачва - Партизан 2:0 (1:0)
(Ергелаш 15, Николић 65)
Среда, 29. октобар:
Графичар - ТСЦ 2:0 (1:0)
(Дамњановић 11, Јевремовић 58)
Мокра Гора - Спартак 0:2 (0:0)
(Абдул 62, Мехмедовић 90+1)
Нафтагас Елемир - Нови Пазар 0:1 (0:1)
(Малекинушич 21)
Земун - Раднички 1923 2:1 (0:1)
(Калат 65, Трајковски 83 - Бевис 11)
Будућност Добановци - ОФК Београд пп 5:4, 1:1 (1:1)
(Стоисављевић 25 - Марковић 35)
Борац 1926 - Чукарички пп 4:1, 2:2 (0:1)
(Милекић 66, Којић 75 - Вадзе 2, Миладиновић 90+7)
Трајал - Напредак 3:0 (2:0)
(Мујдинов 11, 76, Ивић 45)
Радник - ИМТ 0:1 (0:0)
(Батис 81)
Четвртак, 30. октобар:
Дубочица - Младост Лучани пп 4:2, 1:1 (1:0)
(Абосах 8 - Алемпијевић 65)
Вршац - Текстилац пп 4:3, 0:0
Слобода Ужице - Раднички Ниш 15.30 часова
Вождовац - Јединство Уб 18.00 часова
Среда, 19. новембар:
Словен - Црвена звезда