ЗБОГ НАПАДНУТОГ СУДИЈЕ ОГЛАСИО СЕ ФСБ: Осуђујемо сваки вид насиља, биће озбиљних санкција

09.11.2025. 15:18 15:20
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Утакмица зонске лиге Београд између фудбалера БСК-а и Врчина прекинута је у 95. минуту због напада на помоћног судију Лазара Миловановића.

Главни судија Лазар Јанчевски досудио је пенал за домаћине, при резултату 1:1, а након што је после извођења и промашаја помочним тражио понављање ударца дошло је до напада од стране гостију.

Фудбалски савез Београда објавио је снимак утакмице између екипа ФК БСК 1926 и ФК Врчин, одигране на Ади Циганлији, како би јавност имала увид у спорну ситуацију и како би се отклониле све недоумице и спекулације и јасно утврдила одговорност сваког појединца који је учествовао у овом догађају.

– Као кровна организација београдског фудбала, најоштрије осуђујемо сваки вид насиља и недоличног понашања на спортским теренима. Упозоравамо све учеснике фудбалских такмичења да ће Савез, у складу са својим надлежностима, предузети све мере како би се обезбедило поштовање правила, фер-плеја и интегритета такмичења – изјавио је председник ФСБ Никола Лазетић и додао да ће сви актери који су у овом случају, али и у било ком другом, прекршили пропозиције и правила, бити најстроже санкционисани – без изузетка.

– То се односи на играче, службена лица, судије, делегате, навијаче и све који учествују у организацији и одржавању утакмица – поручио је Лазетић.

Фудбалски савез Београда наводи да остаје посвећен очувању угледа београдског фудбала, заштити интегритета такмичења и подизању нивоа спортске културе у нашем граду.

Фудбалски савез Београда ће сачекати да добије све извештаје и примедбе свих актера, након чега ће, у складу са својим овлашћењима, донети брзу и ефикасну одлуку, закључује се у саопштењу.  

фудбалски судија фудбал фудбалски савез београда
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
