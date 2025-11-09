СКАНДАЛ КАКАВ СЕ НЕ ПАМТИ: Претучен судија у Београду, Врчинци изазвали хаос, па нису хтели да наставе игру
Скандал је обележио дуел 12. кола Зонске лиге Београд између БСК 1926 и Врчина.
Од уводних минута окршаја била је приметна тензија у редовима гостију из Врчина, а ствари су кулминирале у трећем минуту надокнаде времена, преноси Спортски журнал.
Наиме, главни арбитар Лазар Јанчевски је, при резултату 1:1, досудио оправдани једанаестерац за домаћина.
Одговорност је преузео капитен Александар Марић, а голман Ковачевић се истакао одбраном. Ипак, први помоћни судија Лазар Миловановић је сигнализирао да је Ковачевић истрчао испред линије пре времена, те је одлучено да се извођење пенала понови.
Врчинци су у том моменту изгубили контролу, а најратоборнији је био Лука Ћоровић који се залетео и из све снаге одгурнуо судију Лазара Милосављевића који је одлетео два метра и ударио главом о земљу. И остали играчи из гостујућег табора су одлучили да се обрачунају са првим помоћником, те је тензија тек после пет минута доведена под контролу.
Лука Ђоровић и Урош Ивковић су су због учествовања у нападу на помоћног судију добили директне црвене картоне, а Врчинци после хаоса који су изазвали нису желели да остану на терену, те су исти напустили пре него што је меч званично приведен крају.