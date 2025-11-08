СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У СТРЕЉАШТВУ: Мушки тим Србије пушком на 14. месту у Каиру
Мушка екипа Србије заузела је 14. место у тимском такмичењу ваздушном пушком првог дана Светског купа у Каиру.
Појединачно је Лазар Ковачевић је заузео 29. место, погодивши 629,5 кругова.Међу осам најбољих су водила 632,4 круга. Алекса Ракоњац је освојио 58, а Марко Ивановић 64. место у конкуренцији 109 стрелаца.
Кад је о такмичењу дама реч, најбољи резултат од репрезентативки Србије забележила је европска првакиња за млађе јуниорке, Анастасија Живковић. Постигла је идентично остварење као и Ковачевић, што јој је донело 28. позицију. И у женској конкуренцији финале је било врло „скупо“. Осмопласирана је забележила 633,0 кругова. Александра Хавран је заузела 50, Теодора Вукојевић, која је имала проблема са кваром на пушци, 116. позицију, а у екипном пласману српски трио се пласирао на 28. место.
У женској конкуренцији доминирале су Азијаткиња. У финале су се пласирале само две Европљанке – Рускиња Марија Васиљева, као независни такмичар, која је заузела четврто место и осмопласирана Туркиња Дамиле Коса. Злато је освојила олимпијска шампионка Хјођин Бан (Јужна Кореја) испред прошлогодишње светске јуниорске првакиње Зифеи Ванг (Кина), која је ове године доминирала у Светским куповима. Ниједна од освајачица медаља са овогодишњег Првенства Европе, на коме је Александра Хавран била трећа, није била близу финала. Лаура Илије (Румунија) и Одри Гоњо (Швајцарска), златна и сребрна са ЕП, су овај пут биле иза Хавранове.
Европљани су имали више успеха од дама у мушкој конкуренцији, четворица их се нашло у финалу, али само један освајач медаље са ЕП у Осијеку. Вицешампион Старог континента, Иља Марсов (Независни такмичар)је у Каиру до финала дошао као другопласирани у квалификацијама.
Обе екипне златне медаље отишле су кинеским саставима, а мушкарци су оборили и светски рекорд.
У недељу је на програму надметање микс парова пушком. И у овој дисциплини ће конкуренција бити врло јака. Стартоваће чак 66 тимова, а међу њима и српски парови Александра Хавран/Алекса Ракоњац и Анастасија Живковић/Лазар Ковачевић
Ваздушна пушка, мушкарци, квалификације: 1. Виктор Линдгрен (Шведска) 634,6... 29. Лазар Ковачевић 629,5... 58. Алекса Ракоњац 627,4... 64. Марко Ивановић 627,0... Екипно: 1. Кина 1.898,4 (светски рекорд), 2. Немачка 1.893,7, 3. Мађарска 1.891,4... 14. Србија 1.883,9...
Ваздушна пушка, жене: 1. Хјођин Бан (Јужна Кореја) 255,0, 2. Зифеи Ванг (Кина) 254,0, 3. Елавенил Валариван (Индија) 232,0... Квалификације: 1. Ђиају Хан (Кина) 635,1... 28. Анастасија Живковић 629,5... 50. Александра Хавран 627,8... 116. Теодора Вукојевић 610,0... Екипно: 1. Кина 1.901,7, 2. Јужна Кореја 1.899,9, 3. Индија 1.893,3... 28. Србија 1.867,3...