АЛЕКС МАРКЕЗ ОСВОЈИО СПРИНТ У ПОРТУГАЛИЈИ: Кад нема старијег Марка, млађи брат доминира

08.11.2025. 16:49
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
markez
Фото: Tanjug (AP Photo/Aaron Favila)

Алекс Маркес је однео победу на претпоследњем спринту сезоне у Мото ГП класи, воженом у португалском Портимау.

Марко Бецеки је водио на старту трке, али му је Педро Акоста преотео прво место већ у трећем кругу.

Ипак, све време је Алекс чекао своју прилику, пратио младог земљака, док је Бецеки посустајао из борбе за тријумф.

Четири круга пре краја Алекс преузима вођство, Педро покушава, али пред последња два круга разлика је седам десетинки.

У последњем кругу Акоста је пришао близу, али је на крају разлика 12 стотинки.

Четврти је био Фабио Квартараро, а иза њега нашао се његов имењак Ди Ђанантонио.

Следе Алдегер, Зарко и Пеко Бањаја тек на осмом месту.

Бецеки је освајањем трећег места побегао бившем шампиону на десет бодова предности у борби за треће место у гереналном пласману.

Подсетимо, у Португалу, као ни у Валенсији, неће бити светског шампиона Марка Маркеса, њега мења Николо Булега који у суботу није успео да заврши спринт.

Главна трка на програму је у недељу од 14 часова.


