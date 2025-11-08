moderate rain
10°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
ОКУПЉАЈУ СЕ СРПСКЕ КОШАРКАШИЦЕ: Почиње операција „Европско првенство“

08.11.2025. 16:18 16:20
Пише:
Вук Милош Петровић
Извор:
Дневник
pavlovic
Фото: Милош Павловић има изазов, фото: КСС/ФИБА

Кошаркашице Србије окупљају се овог викенда у хотелу “Краун Плаза”, поводом почетка припрема за први квалификациони прозор за Европско првенство 2027, у коме 12. новембра гостују на Исланду од 20.30 сати, а 15. новембра од 18 сати дочекују репрезентацију Португалије у “Хали спортова Rанко Жеравица”.

Наше најбоље кошаркашице ће тренирати у “Хали спортова Ранко Жеравица” и дворани “Мастер”. На Исланд путују у уторак 11. Новембра, а враћа се у Београд чартер летом после утакмице. По повратку у Београд, репрезентација наставља припреме у “Хали спортова Rанко Жеравица” за утакмицу против Португалије.

Селектор Милош Павловић током првог прозора рачуна на 18 играчица, с тим што је Ивон Андерсон због повреде отишла на прегледе у САД и прикључиће се екипи 13. новембра.

На списку су: 

Драгана Станковић – Лублин (Пољска)Јована Ногић - Јекатеринбург (Русија)Маша Јанковић - Герника (Шпанија)Ивана Раца - Атинаикос (Грчка), Невена Росић - Келтерн (Немачка)Јована Боричић - Чата Дијожспорт (Мађарска)Јована Јевтовић - Шопрон (Мађарска)Александра Станаћев – Естудијантес (Шпанија)Јована Поповић - ЖКК МегаМарта Јовановић - КЖК ПартизанНадежда Недељков - ЖКК СтудентНевена Вучковић - ЖКК СтудентМина Ђорђевић - ККЖ Црвена звездаМарта Митровић - ККЖ Црвена звездаИвана Катанић - ККЖ Црвена звездаАлександра Катанић - ККЖ Црвена звездаТеодора Турудић - ККЖ Црвена звезда, Ивон Андерсон - ККЖ Црвена звезда.

В. М. П.

кошаркашице србије окупљање
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Милош Петровић
Спорт Кошарка
