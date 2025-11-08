ОКУПЉАЈУ СЕ СРПСКЕ КОШАРКАШИЦЕ: Почиње операција „Европско првенство“

Наше најбоље кошаркашице ће тренирати у “Хали спортова Ранко Жеравица” и дворани “Мастер”. На Исланд путују у уторак 11. Новембра, а враћа се у Београд чартер летом после утакмице. По повратку у Београд, репрезентација наставља припреме у “Хали спортова Rанко Жеравица” за утакмицу против Португалије.

Селектор Милош Павловић током првог прозора рачуна на 18 играчица, с тим што је Ивон Андерсон због повреде отишла на прегледе у САД и прикључиће се екипи 13. новембра.

На списку су:

Драгана Станковић – Лублин (Пољска), Јована Ногић - Јекатеринбург (Русија), Маша Јанковић - Герника (Шпанија), Ивана Раца - Атинаикос (Грчка), Невена Росић - Келтерн (Немачка), Јована Боричић - Чата Дијожспорт (Мађарска), Јована Јевтовић - Шопрон (Мађарска), Александра Станаћев – Естудијантес (Шпанија), Јована Поповић - ЖКК Мега, Марта Јовановић - КЖК Партизан, Надежда Недељков - ЖКК Студент, Невена Вучковић - ЖКК Студент, Мина Ђорђевић - ККЖ Црвена звезда, Марта Митровић - ККЖ Црвена звезда, Ивана Катанић - ККЖ Црвена звезда, Александра Катанић - ККЖ Црвена звезда, Теодора Турудић - ККЖ Црвена звезда, Ивон Андерсон - ККЖ Црвена звезда.

В. М. П.