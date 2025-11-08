moderate rain
ПРВИ ПОРАЗ ВОШИНИХ ФУТСАЛЕРА У ДЕРБИЈУ ШЕСТОГ КОЛА ЕЛИТНЕ ЛИГЕ: Смедеревцима лидерска позиција

08.11.2025. 16:13 16:15
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
Smed Vojv
Фото: Моменат са Вошиног гостовања у Смедереву, фото: КМФ Смедерево

У дербију шестог кола Прве српске лиге у футсалу Смедерево је, победом у сусрету са Војводином од 6:2 (3:1), заузело лидерску позицију на табели.

Неизвесност што се коначног резултата тиче владала је до петог минута, када је Новаковић изједначио резултат, само један минут после вођства домаћина голом који је постигао Савковић. Све што су Новосађани успели до краја да постигну јесте да другим Новаковићевим голом у петом минуту наставка смање вођство противника на 4:2. Премало за утисак о непобедивости колектива, грађеном у првих пет кола када су са три победе и два ремија важили за тим вредан високе позиције на табели.

Међутим, први пораз не мора да значи да су шансу за висок пласман изгубили. После шест кола Војводина заузима четврто место на табели са 11 бодова, три мање у односу на водеће Смедерево. У низу захтевних тестова следи меч у Новом Саду, када ће Лозница да тестира спремност Вошиних играча да надокнаде смедеревски пропуст.

СМЕДЕРЕВО: Адамовић (1), Бојић, Јеремић, Кнежевић (1), Маринковић (2), Николић, Пауновић, Рајчевић, Савковић (2).

ВОЈВОДИНА: Бобар, Боснић, Голуб, Ковачевић, Новаковић (2), Поповић, Вујовић.

Л. Б-з

