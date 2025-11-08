МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА СУБОТИЧАНИМА: Лил је већ архивиран, фокус је на мечу против Спартака
Победа против Лила је већ архивирана и сада смо већ мислима окренути мечу у Суботици, рекао је тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић уочи дуела против Спартака.
Звезда сутра од 16 сати гостује Спартаку у 15. колу Суперлиге.
"Има много ствари које треба исправити, али мислим да је план игре који смо имали и који смо хтели да спроведемо у дело, да сузимо просторе Лилу за њихове нападе, мислим да смо у великој мери одиграли компактну и добру одбрану. Нисмо имали много времена да анализирамо јер већ сутра играмо против Спартака и фокусирани смо на тај меч", истакао је Милојевић.
Спартак је компактна и добра екипа, која свакоме може да направи озбиљне проблеме, додао је он.
"Имају доста брзих играча у нападу, а компактни су позади, имају добре прекиде. Треба обратити у свим сегментима пажњу, не бих издвајао појединце. Једна компактна екипа, видећемо", закључио је Милојевић.