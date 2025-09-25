scattered clouds
НАШ ДВОЈАЦ ПЕТИ НА СВЕТУ: Добар пласман Јоване Арсић и Елене Орјабинскаје на дебију, Мачковић и Пименов веслају у петак за медаљу

25.09.2025. 10:49 10:54
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Serbian rowing lovers

Веслачице Србије Јована Арсић и Елена Орјабинскаја освојиле су у двојцу пето место на Светском првенству у Шангају.

У сезони у којој су први пут селе у чамац у овој комбинацији наше репрезентативке, које тренира Никола Стојић, су након четврте позиције на Европском првенству у Пловдиву, оствариле одличан пласман и на планетарној смотри. 

На циљ су стигле за 7:28,53 минута. Злато је припало актуелним првакињама Старог континента, Румункама Марији Магдалени Русу и Симони Радис, које су све време биле у вођству, а победиле су резултатом 7:08,52. Вицешампионке су постале Францускиње Ема Корнелис и Хезекиа Перон, које су претегле Италијанке, сребрне са ЕП, остваривши најбољи пласман у овој дисциплини још од 1995. када је узета бронза. Временом 7:13,31 биле су боље у финишу од нове посаде Сједињених Америчких Држава Џесике Тонс и Холи Драп (7:13,93). 

Наши Мартин Мачковић и Николај Пименов су победом у полуфиналу дубл скула обезбедили пласман у завршницу. Трку су завршили за 6:36,46 минута и у финалу ће се борити за медаљу данас у 8.51 ч. Ривали ће им бити Швајцарци, Пољаци, Румуни, Ирци и Шпанци. 

јована арсић веслање
Спорт Остали спортови
