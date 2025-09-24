heavy intensity rain
СТАНИЋ ПОГОДИО ИЗ ПЕНАЛА У ПОБЕДИ ЛУДОГОРЕЦА: Миленковић са „шумарима“ до ремија

24.09.2025. 23:39 23:41
спорт
Фото: TANJUG/Andreas Hillergren/TT News Agency via AP

Српски фудбалер Петар Станић био је стрелац из пенала у победи Лудогореца на гостовању против Малмеа резултатом 2:1.

Нотингем Форест Николе Миленковића одиграо је 2:2 на гостовању Бетису у мечевима првог кола Лиге Европе.

Малме, који ће у седмом колу Лиге Европе бити домаћин Звезди, поражен је код куће од Лудогореца. Станић је са пенала довео бугарски клуб у вођство у 8. минуту, а Ерик Биле је дуплирао предност у 23. Резервиста Ласе Јонсен је голом у 78. минуту поставио коначан резултат. 

Брага, која ће у трећем колу дочекати Звезду, победила је код куће Фејенорд 1:0 голом Франа Навара у 79. минуту. 

Бетис и Нотингем Форест су одиграли 2:2, а бриљирали су Бразилци. Код Бетиса је Антони био асистент Седрику Бакамбуу у 15. минуту за 1:0, а затим и стрелац за коначних 2:2 у 85. минуту. Између је Игор Жесус дао оба гола за енглески клуб, у 18. и 23. минуту. Миленковић је играо за "шумаре" до 90+3. минута. 

Андреј Бачанин је са клупе Базела гледао пораз на гостовању Фрајбургу резултатом 1:2. 

Загребачки Динамо је победио код куће Фенербахче резултатом 3:1, а два гола за "модре" дао је Дион Бељо, у 21. и 51. минуту. Између је стрелац за Фенербахче био Себастијан Шимански у 25. минуту, а резервиста, Алжирац Монсеф Бакрар, потврдио је победу хрватског клуба голом у 90+5. минута.

Прво коло Лиге Европе

Малме - Лудогорец 1:2

Брага - Фејенорд 1:0

Ница - Рома 1:2

Динамо Загреб - Фенербахче 3:1

Бетис - Нотингем Форест 2:2

Фрајбург - Базел 2:1

Црвена звезда - Селтик 1:1

ПАОК - Макаби Тел Авив 0:0

Мидтјиланд - Штурм 2:0

Четвртак

Лил – Бран

Го Ахед Иглс – ФЦСБ

Ренџерс – Генк

Астон Вила – Болоња

Салцбург – Порто

Утрехт – Лион

Јанг Бојс – Панатинаикос

Ференцварош - Викторија Плзењ

Штутгарт - Селта

лига европе
Спорт Фудбал
