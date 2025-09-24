СТАНИЋ ПОГОДИО ИЗ ПЕНАЛА У ПОБЕДИ ЛУДОГОРЕЦА: Миленковић са „шумарима“ до ремија
Српски фудбалер Петар Станић био је стрелац из пенала у победи Лудогореца на гостовању против Малмеа резултатом 2:1.
Нотингем Форест Николе Миленковића одиграо је 2:2 на гостовању Бетису у мечевима првог кола Лиге Европе.
Малме, који ће у седмом колу Лиге Европе бити домаћин Звезди, поражен је код куће од Лудогореца. Станић је са пенала довео бугарски клуб у вођство у 8. минуту, а Ерик Биле је дуплирао предност у 23. Резервиста Ласе Јонсен је голом у 78. минуту поставио коначан резултат.
Брага, која ће у трећем колу дочекати Звезду, победила је код куће Фејенорд 1:0 голом Франа Навара у 79. минуту.
Бетис и Нотингем Форест су одиграли 2:2, а бриљирали су Бразилци. Код Бетиса је Антони био асистент Седрику Бакамбуу у 15. минуту за 1:0, а затим и стрелац за коначних 2:2 у 85. минуту. Између је Игор Жесус дао оба гола за енглески клуб, у 18. и 23. минуту. Миленковић је играо за "шумаре" до 90+3. минута.
Андреј Бачанин је са клупе Базела гледао пораз на гостовању Фрајбургу резултатом 1:2.
Загребачки Динамо је победио код куће Фенербахче резултатом 3:1, а два гола за "модре" дао је Дион Бељо, у 21. и 51. минуту. Између је стрелац за Фенербахче био Себастијан Шимански у 25. минуту, а резервиста, Алжирац Монсеф Бакрар, потврдио је победу хрватског клуба голом у 90+5. минута.
Прво коло Лиге Европе
Малме - Лудогорец 1:2
Брага - Фејенорд 1:0
Ница - Рома 1:2
Динамо Загреб - Фенербахче 3:1
Бетис - Нотингем Форест 2:2
Фрајбург - Базел 2:1
Црвена звезда - Селтик 1:1
ПАОК - Макаби Тел Авив 0:0
Мидтјиланд - Штурм 2:0
Четвртак
Лил – Бран
Го Ахед Иглс – ФЦСБ
Ренџерс – Генк
Астон Вила – Болоња
Салцбург – Порто
Утрехт – Лион
Јанг Бојс – Панатинаикос
Ференцварош - Викторија Плзењ
Штутгарт - Селта