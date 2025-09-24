ЗВЕЗДА ОСТАЛА БЕЗ ЕВРОЛИГЕ: Играће у Еврокупу са овим ривалима у групи
Кошаркашице Црвене звезде играће у Еврокупу ове сезоне после елиминације од Венеције у квалификацијама за Лигу шампиона.
Венеција, која је прошле недеље у Београду победила 79:71, славила је и у среду као домаћин резултатом 70:63 (13:20, 17:11, 19:18, 21:14) и тако обезбедила пласман у елиту.
У победничком тиму Маријела Сантући је дала 17 поена, Стефани Мавунга 15, а Ивана Дојкић и Мартина Фасина по 11 поена. У Звезди је најбоља била Мина Ђорђевић са 21 поеном, Калиа Хилсман постигла је 15, Ивон Андерсон 10, Дориан Дахан Сујић осам, а Кендра Чери седам.
Звезда ће у Еврокупу играти у Е групи против летонске Риге, немачким Зарлуи ројалсом и турским Емлаком. Групна фаза почиње 9. октобра и завршава се 27. новембра.