Искључење струје за четвртак, 25. септембар
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у уторак, 25. септембра, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
РУМЕНКА: Стевана Синђелића 35-55, 36-52, Јована Јовановића Змаја 40, 63, Фрушкогорска 21-47, 2-20, Војводе Путника 1-19, 2-14
Николе Тесле 41, Младена Стојановића 24-42, 19-37, Бачка 1-15, 16-22, од 08:00 до 14:00
КАЋ: Црпа Врбак, Каћка Шума, од 09:00 до 11:00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Гаврила Принципа 6-50, 1-41, Милош Црњански 2-36, 1-9, Едварда Кардеља 36-38, Карловачких ђака 68-132, 33, Пољопривредни факултет, Војводе Шупљикца 2-4, бб, Нова бб, Котларница, Доситеја Обрадовића 2-66, 1-65, Пут за Стражилово и викенд насеље Стражилово, Ресторан на Стражилову, од 09:00 до 13:00
ФУТОГ: Јована Скерлића 2-14,, Војводе Бојовића 1-89, 2-92, Д. Л. Раше 2-14, 3-15, Иве Андрића 1-75, Рибарскa 33-49, Браће Бошањак 26, 44а-46, Ипан Телеком, Лугарница, Општина, од 09:30 до 10:30