(ВИДЕО) ВОШИН ИГРАЧ НА ПОЗАЈМИЦИ ОПЕТ У ГЛАВНОЈ УЛОЗИ: Станисављевић за спас Новог Пазара
24.09.2025. 20:39 20:42
Фудбалери Новог Пазара и крагујевачког Радничког одиграли су нерешено 1:1 у заосталом мечу првог кола Суперлиге Србије.
Голом Бојана Аџића гости су повели у 42. минуту, али је Стефан Станисављевић у 82. дао гол за коначних 1:1.
Станисављевић, који је ове сезоне из Војводине отишао на позајмицу у Нови Пазар, управо је својој екипи донео победу у дуелу с Новосађанима у претходном колу. Био је прецизан већ у 3. минуту наневши први пораз Воши у овој сезони.
Нови Пазар је сад четврти са 15 бодова, Раднички је пети са 13 бодова.
У наредном колу Нови Пазар ће у госте ТСЦ-у, док ће Раднички на гостовање Црвеној звезди.
