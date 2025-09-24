moderate rain
(ВИДЕО) ВОШИН ИГРАЧ НА ПОЗАЈМИЦИ ОПЕТ У ГЛАВНОЈ УЛОЗИ: Станисављевић за спас Новог Пазара

24.09.2025. 20:39 20:42
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Нови Пазар

Фудбалери Новог Пазара и крагујевачког Радничког одиграли су нерешено 1:1 у заосталом мечу првог кола Суперлиге Србије.

Голом Бојана Аџића гости су повели у 42. минуту, али је Стефан Станисављевић у 82. дао гол за коначних 1:1. 

Станисављевић, који је ове сезоне из Војводине отишао на позајмицу у Нови Пазар, управо је својој екипи донео победу у дуелу с Новосађанима у претходном колу. Био је прецизан већ у 3. минуту наневши први пораз Воши у овој сезони. 

Нови Пазар је сад четврти са 15 бодова, Раднички је пети са 13 бодова. 

У наредном колу Нови Пазар ће у госте ТСЦ-у, док ће Раднички на гостовање Црвеној звезди.  

фк нови пазар суперлига фудбал
Спорт Фудбал
