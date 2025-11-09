broken clouds
НЕДОПУСТИВО ДА ПРИМИМО ОВАКВЕ ГОЛОВЕ – Милојевић: За нас важи да је 2:0 најопаснији резултат

09.11.2025. 18:24 18:26
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде су савладали екипу Спартака на гостовању резултатом 2:3 у оквиру 15. кола Суперлиге Србије.

Након меча шеф стручног штаба Београђана Владан Милојевић је изнео утиске.

– Контролисали смо утакмицу, Спартак је претио контранападима преко брзих играча. Једноставно нисмо то успевали да решавамо на великом простору. Дошли смо до заслуженог вођства. Изгледа да за нас важи оно правило да је 2:0 најопаснији резултат. Морамо добро да изанализирамо, недопустиво је да примимо голове на овакав начин – рекао је Милојевић.

Говорио је шеф стручног штаба и о сјајној партији Теба Учене.

– Тебо је прошлу и ову утакмицу одиграо на врхунском нивоу, што ме јако радује јер имамо играча који полако долази до своје форме управо онако како бисмо желели да игра. Били смо стрпљиви и надам се да ће тако да настави. Честитам му на првом голу.

На крају Милојевић је посебно истакао важност подршке са трибина.

– Хвала навијачима још једном. Они су најлепши део Црвене звезде, дају нам ту енергију. Видели сте колико су нам фалили против Сурдулице, а овде су нам дали ветар у леђа, што је много значајно за нас – закључио је Милојевић.

