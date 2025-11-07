ИЗДРЖАЛИ ПРИТИСАК ДА СЕ СМЕНИ МИЛОЈЕВИЋ: Терзић поносан на руководство Звезде
07.11.2025. 12:06 12:07
Генерални директор Црвене звезде Звездан Терзић рекао је после победе над Лилом (1:0) у Лиги Европе да је поносан на руководство клуба које је издржало све притиске да се смени тренер Владан Милојевић.
– Сви заслужују честитке. Пре свега све похвале заслужује Владан Милојевић који је био под страховитим притиском медија и поносан сам на руководство Звезде које је издржало све притиске и нападе да се Милојевић смени – рекао је Терзић.
Додао је да не памти кад се десило да Звезда три меча буде без победе у домаћем првенству.
– Звезда је кроз своју историју показивала стабилност, да је ретко смењивала тренере после пораза. Увек станемо уз тренера, честитке Милојевићу, јер је био под највећим притиском – закључио је Терзић.