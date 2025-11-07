overcast clouds
ИЗДРЖАЛИ ПРИТИСАК ДА СЕ СМЕНИ МИЛОЈЕВИЋ: Терзић поносан на руководство Звезде

07.11.2025. 12:06 12:07
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Генерални директор Црвене звезде Звездан Терзић рекао је после победе над Лилом (1:0) у Лиги Европе да је поносан на руководство клуба које је издржало све притиске да се смени тренер Владан Милојевић.

Сви заслужују честитке. Пре свега све похвале заслужује Владан Милојевић који је био под страховитим притиском медија и поносан сам на руководство Звезде које је издржало све притиске и нападе да се Милојевић смени рекао је Терзић.

Додао је да не памти кад се десило да Звезда три меча буде без победе у домаћем првенству. 

Звезда је кроз своју историју показивала стабилност, да је ретко смењивала тренере после пораза. Увек станемо уз тренера, честитке Милојевићу, јер је био под највећим притиском закључио је Терзић. 

 

фк црвена звезда владан милојевић звездан терзић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
