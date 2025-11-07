„ОРЛОВИ“ У СКЕНДЕРИЈИ: ФИБА потврдила – кошаркашки спектакл у квалификацијама за Мундобаскет
Кошаркашка репрезентација Србије 30. новембра гостује селекцији БиХ у новембарском прозору квалификација за Светско првенство.
ФИБА је сада званично потврдила где ће се тај меч одиграти.
Квалификације за Светско првенство у кошарци 2027. године почињу крајем новембра, а репрезентација Србије ће први меч одиграти 27. новембра у Београду против Швајцарске.
Три дана касније, 30. новембра, Србија гостује БиХ, што се очекује као прави спектакл и прилика за препуне трибине, а хала „Мирза Делибашић“ у Спортском центру Скендерија, у Сарајеву, где ће се дуел одиграти тешко ће моћи да прими све љубитеље кошарке.
Србија је у групи са Турском, БиХ и Швајцарском. Европске квалификације за Мундобаскет подељене су у две фазе – у првој ће 32 селекције бити распоређене у осам група, а по три најбоље екипе из сваке групе пласираће се даље.
Друга фаза биће формирана од 24 тима, подељена у четири групе са по шест репрезентација, при чему ће три најбоље екипе из сваке групе обезбедити пласман на Светско првенство. Бодови освојени у првој фази преносе се у другу.
Светско првенство 2027. године одржаће се у Катару од 27. августа до 12. септембра.