overcast clouds
12°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„ОРЛОВИ“ У СКЕНДЕРИЈИ: ФИБА потврдила – кошаркашки спектакл у квалификацијама за Мундобаскет

07.11.2025. 13:29 13:36
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашка репрезентација Србије 30. новембра гостује селекцији БиХ у новембарском прозору квалификација за Светско првенство.

ФИБА је сада званично потврдила где ће се тај меч одиграти.

Квалификације за Светско првенство у кошарци 2027. године почињу крајем новембра, а репрезентација Србије ће први меч одиграти 27. новембра у Београду против Швајцарске.

Три дана касније, 30. новембра, Србија гостује БиХ, што се очекује као прави спектакл и прилика за препуне трибине, а хала „Мирза Делибашић“ у Спортском центру Скендерија, у Сарајеву, где ће се дуел одиграти тешко ће моћи да прими све љубитеље кошарке.

Србија је у групи са Турском, БиХ и Швајцарском. Европске квалификације за Мундобаскет подељене су у две фазе – у првој ће 32 селекције бити распоређене у осам група, а по три најбоље екипе из сваке групе пласираће се даље.

Друга фаза биће формирана од 24 тима, подељена у четири групе са по шест репрезентација, при чему ће три најбоље екипе из сваке групе обезбедити пласман на Светско првенство. Бодови освојени у првој фази преносе се у другу.

Светско првенство 2027. године одржаће се у Катару од 27. августа до 12. септембра.

 

Б92

кошаркашка репрезентација србије мундобаскет
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај