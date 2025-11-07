ЖРЕБ ЗА ПЛЕЈ-ОФ ЗА МУНДИЈАЛ: У Цириху 20. новембра
Жреб за Интерконтинентални и европски плеј-оф за пласман на Светско првенство биће одржан 20. новембра у Цириху са почетком у 13 часова.
Како је саопштила Светска фудбалска федерација ФИФА, додатну шансу да стигну на Мондијал кроз плеј-оф имаће 22 селекције – 16 из Европе и шест кроз Интерконтинентални бараж, у мечевима који ће се играти од 23. до 31. марта следеће године.
У европском плеј-офу играће 16 репрезентација подељених у четири секције. Дванаест места је гарантовано за другопласиране у квалификационим групама, а четири за најбоље селекције из претходне Лиге нација које нису међу две првопласиране у квалификационим групама.
Играће се четири турнира, са полуфиналом и финалом, а само победници ће на СП.
Играње у Интерконтиненталном баражу осигурали су Боливија и Нова Каледонија, а чекају се по један представник Азије и Африке и два из зоне КОНКАКАФ (Северна и Централна Америка).
Светско првенство следеће године, од 11. јуна до 19. јула, играће се у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади.
До сада је пласман на прво Светско првенство са 48 учесника осигурало 28 селекција. Поред три домаћина, пласман су изборили и бранилац титуле Аргентина, Јужна Африка, Бразил, Египат, Колумбија, Сенегал, Саудијска Арабија, Мароко, Еквадор, Јужна Кореја, Парагвај, Уругвај, Катар, Алжир, Гана, Тунис, Зеленортска Острва, Аустралија, Иран, Јапан, Јордан, Узбекистан, Нови Зеланд, Сенегал и Обала Слоноваче.