ВЕЛИКА ПОБЕДА ПАРТИЗАНА: Црно-бели изненадили Италијане за пролаз даље у Купу конференције
Ватерполисти Партизана пласирали су се у друго коло квалификација за Куп конференцијe.
Црно-бели су освојили друго место на турниру првог круга квалификација, који је одржан у Београду.
Нису Партизану даване велике шансе против италијанског Де Акера, али догодило се изненадјење. Млади црно-бели састав је савладао искуснијег ривала 13:11 (1:1, 6:3, 3:2, 3:5) у трећем колу групе Д првог круга квалификација за Куп конференције.
Најефикаснији у екипи Партизана био је Миљан Ђокановић са пет голова. У италијанском тиму истакао се Балаш Ердељи са четири поготка.
У другом мечу трећег кола групе Д, ЕВК Жаибас је савладао немачки Нојкелн резултатом 16:12.
Де Акер је освојио прво место на табели са шест бодова. Други је био Партизан са шест бодова колико је сакупио и трећепласирани ЕВК Жаибас, док је Нојкелн последњи без бодова.
Пласман у други круг квалификација за Куп конференција изборили су Де Акер и Партизан.
Други круг квалификација за Куп конфереције на програму је од 20. до 22. фебруара наредне године.