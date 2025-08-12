ЖРЕБ ЗА КУП КОНФЕРЕНЦИЈА И ЧЕЛЕНЏЕР КУП: Ватерполисти Партизана и ватерполисткиње Звезде добили ривале
Преостали српски клубови на међународној сцени Партизан код мушкараца и Црвена звезда код жена добили су противнике у Купу конференције, трећем по рангу такмичења у Европи. Девојке Партизана ће играти у Челенџер купу.
Партузан, као домаћин ће играти у "Д" групи са Жаибасом из Литваније, Де Акером из Италије и Ноекелном из Немачке. Такмичење ће бити офиграно од 7. до 9. новембра и две првопласиране екипе настављају такмичење.
Распоред осталих група, "А" група: Хонвед, УЗСЦ. ПАОК, Посилипо. "Б" група: Паниониос, Тенерифе, Будва, Вајт шаркс Хановер. "Ц" група: Виториа спорт, Бањалука, Сете натацион, Морнар. "Е" група: Приморје, Галатасара, Матаро.
Девојке Црвене звезде ће од 14. до 16. новембра играти у квалификацијама Купа конференције играти са Јадраном из Сплита, Алба Јулијом из Румуније и Козенцом из Италије. Две екипе иду даље а домаћини су Румунке.
Партизан ће бити домаћин квалификација Б групе женског Челенџер купа од 5. до 7. децембра. Ривали су Отер из Лондона, Хапоел иу Израела и Одту из Турске