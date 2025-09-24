moderate rain
21°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛАЗЕТИЋ И БЕЛИЋ ПОДЕЛИЛИ БОДОВЕ СА ЖИВКОВИЋЕМ: Пораз Звездиног ривала у Лиги Европе

24.09.2025. 21:15 21:17
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: tanjug/AP Photo/Giannis Papanikos

Фудбалери ПАОК-а и Макабија из Тел Авива одиграли су нерешено 0:0 у мечу првог кола Лиге Европе.

Мидтјиланд je резултатом 2:0 као домаћин савладао Штурм који ће бити домаћин Црвеној звезди у шестом колу.

ПАОК није успео да слави пред домаћин навијачима против Макабија чији је тренер Жарко Лазетић. Андрија Живковић је одиграо цео меч за ПАОК, Кристијан Белић је у дресу Макабија такође одиграо целу утакмицу и зарадио жути картон. 

Голман Штурма Оливер Кристенсен је у седмом минуту дао аутогол за вођство Мидтјиланда, а Усман Диао је у 89. минуту поставио коначан резултат за победу Митдјиланда на старту Лиге Европе.

лига европе жарко лазетић андрија живковић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај