ЛАЗЕТИЋ И БЕЛИЋ ПОДЕЛИЛИ БОДОВЕ СА ЖИВКОВИЋЕМ: Пораз Звездиног ривала у Лиги Европе
24.09.2025. 21:15 21:17
Фудбалери ПАОК-а и Макабија из Тел Авива одиграли су нерешено 0:0 у мечу првог кола Лиге Европе.
Мидтјиланд je резултатом 2:0 као домаћин савладао Штурм који ће бити домаћин Црвеној звезди у шестом колу.
ПАОК није успео да слави пред домаћин навијачима против Макабија чији је тренер Жарко Лазетић. Андрија Живковић је одиграо цео меч за ПАОК, Кристијан Белић је у дресу Макабија такође одиграо целу утакмицу и зарадио жути картон.
Голман Штурма Оливер Кристенсен је у седмом минуту дао аутогол за вођство Мидтјиланда, а Усман Диао је у 89. минуту поставио коначан резултат за победу Митдјиланда на старту Лиге Европе.