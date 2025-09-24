ПОТПИСАНА ИНИЦИЈАТИВА ДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ НАКОВО-ЛУНГА РАДИ 24 ЧАСА Званичници Кикинде и Жомбоља упутили захтев владама Србије и Румуније БРАТСТВО ТРАЈЕ ВЕЋ ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ
Уз присуство званичника два града, Кикинде и Жомбоља, потписана је иницијатива да гранични прелаз Наково–Лунга ради 24 сата дневно, седам дана у недељи.
Овај гранични прелаз, који има значајну улогу у повезивању Србије и Румуније, већ дуги низ година представља кључну тачку за прекограничну сарадњу. Нарочито током овогодишње манифестације ''Дани лудаје”, забележен је велики број путника, чак 13.560. Иако прелаз тренутно ради од 7 до 19 сати и дозвољава само путнички саобраћај, бициклисте, пешаке и лака теретна возила, иницијатива о промени радног времена је званично покренута. Како је објаснио градоначелник Кикинде, Младен Богдан, иницијатива ће бити упућена владама Србије и Румуније.
-С обзиром на то да се ближи увођење система за улазак и излазак из Европске уније (ЕЕС), Румунији, као чланици, значајно ће користити већи број граничних прелаза који раде без прекида, како би се проток саобраћаја убрзао. Иницијатива за отварање граничног прелаза Наково–Лунга 24 сата дневно симболизује наставак дугогодишње сарадње два града, која ће ојачати везе и допринети бољој комуникацији и развоју региона - изјавио је градоначелник.
Братство између Кикинде и Жомбоља траје већ четири деценије, током којих су реализовани бројни прекогранични пројекти. Посебно је важан економски аспект, који је истакао градоначелник Жомбоља, Даријус Постелнику.
-Непрекидан рад граничног прелаза имаће велики економски значај, јер ће олакшати пут људима који свакодневно путују на посао. Такође, то ће допринети унапређењу сарадње између наших градова, укључујући и културне и спортске догађаје - рекао је Постелнику.