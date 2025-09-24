УПРКОС ПОРАЗУ ВОШЕ У НОВОМ ПАЗАРУ - МИЛУТИН ВИДОСАВЉЕВИЋ НАЈАВЉУЈЕ ВЕЛИКА ДЕЛА: Атмосфера у екипи остала је нетакнута
Првенствену премијеру коју је у дресу Војводине имао у дуелу са ТСЦ-ом (2:0), Милутин Видосављевић обележио је голом постигнутим већ у 1. минуту, па је то оцењено као “деби из снова”.
Иако, после тога, још увек није успео да се устали у стартној постави “старе даме”, овај, без сумње, талетовани и квалитетни фудбалер истиче да у тиму из Новог Сада влада таква атмосфера, с каквом се није сусрео у досадашњем току каријере. Уз то, настављајући размишљања о новом клубу, додао је да је он спреман за победу у наредној утакмици, у којој му је, на “Карађорђу”, ривал Железничар из Панчева, односно за повратак на победничку стазу, на којој га је у минулом колу зауставио Нови Пазар.
Видосављевић је нагласио да су се сви у Војводини окренули том изазову и да се увелико ради на повратку на победнички пут.
– Нема у то никакве сумње, свима нам је веома тешко пао пораз у прошлом колу – нагласио је 24-годишњи рођени Београђанин. - Био је то тежак и захтеван сусрет, али смо, ипак, разговарали о томе, затворили ту страницу и отворили нову. Сада смо фокусирани само на наредну утакмицу, а од изузетне је важности то што је атмосфера у тиму остала нетакнута и јако добра. Одлично тренирамо, исто тако се понашамо и радимо, па у суботу очекујемо да изборимо позитивни резултат.
Милутин је, средином прошлог месеца, прешао у редове новосадског суперлигаша, а већ у првих неколико утакмица доказао је квалитет. Занимљиво је и то што је током досадашње каријере наступао у неколико клубова у нашој земљи, био је и у иностранству, али је истакао да Војводина има нешто специфично, што није имао прилике до сада да види.
– Већ сам истицао то да је читава екипа: од људи у стручном штабу, до играча, на завидном нивоу. Војводина је на јако добром путу да буде један од најуспешнијих тимова у Србији. Од првог дана кад сам стигао, саиграчи и тренери сјајно су ме прихватили и није ми било тешко да се прилагодим на систем. Не памтим да сам се с таквим односом сусрео биле где да сам играо. Постигао сам и дебитантски гол, што ми је пуно значило, али приоритет ми је да Војводина бележи добре резултате.
Против Железничара из Панчева, Видосављевић има искуство играња, али и постизања голова.
- Панчевци су добро отворили сезону, играју добар фудбал, имају квалитетног тренера и екипу, тим су који заслужује респект, али и ми имамо наше јасно дефинисане циљеве. Пошто Железничар долази код нас, у Нови Сад, потребно је да на терену будемо прави И да повећамо агресивност. Уколико то спроведемо у дело, не бисмо требали да имамо проблема и можемо да се надамо победи – додао је Видосављевић.
Надамо се искупљењу
Новосађани су у досадашњем делу сезоне остварили пет победа, два ремија И пораз у Новом Пазару и заузимају треће место на табели Суперлиге. Оно што истичу из редова екипе из Новог Сада, је то да им је фокус искључиво на првој наредној утакмици, а овог пута то је одмеравање снага са Железничаром.
– Учинићемо све што је у нашој моћи да се покажемо у бољем издању него у Новом Пазару и да тако дођемо нова три бода – јасан је Видосављевић. – Недостајале су нам неке ствари и сигуран сам да ћемо се искупити пред нашом сјајном публиком, коју и на овај начин позивам да дође на “Карађорђе” и пружи нам подршку.