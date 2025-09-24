ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК Од два Јединства, боље оно из Карађорђева

БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО: Стадион Јединства, гледалаца 150, судија: Стојановић (Зрењанин), стрелци: Ковачевић у 25. и Јокић у 38. минуту.

ЈЕДИНСТВО: Тривуновић 7, Тома 7, Ковачевић 7, Грбић 7, Јокић 7,5 (Рапајић), Вираг 7,5, Туркуљ 7 (Марчетић), Шушњар 7,5, Дучић 7, Ајдарић 7 (Мартиновић), Максимовић 7.

ЈЕДИНСТВО (В): Тодоровић 7, Нецин 6 (Тошаковић), Цигановић 7, Лунц 7, Пикник 6,5 (Мајсторовић 6,5), Блажу 6,5, Јанков 6,5 (Мунћан), Ћирка 7, Царан 6 (Хорти), Петровић 6,5 (Радмановац 6,5), Станисављев 6,5.

У судару имењака Карађорђевчани су све решили још у првом полувремену.

У наставку су рутинском игром дошли до три планирана бода и тако се налазе у водећој четворки на војвођанском истоку.

П. Трнић

ОФК Бегеј – Пoлет (И) 0:0

ЖИТИШТЕ: Гледалаца 200. Судија: Габоров (Зрењанин). Жути картони: Хеђеши (ОФК Бегеј), Скокна и Мићић (Полет).

ОФК БЕГЕЈ: Савић -, Јоњев 7, Косовић 7, Мијатовић 7, Јевремов 6 (од 82. Обренић -), Новак 7 (од 82. Хеђеши -), Кубуровић 7, Николић 6, Замбо 6, Бранков 6 (од 70. Вискуп -), и Надашки 6 (од 46. Еремић 6).

ПОЛЕТ: Мандић 6, Ђукановић 7, Не. Вуксић 7, Мићић 7, Чермељ 7, Бартош 6,Стојановски 6, Јосимов 6 (од 71. Бузаџија -), Јованов 6 (од 90. Ни. Вуксић -), Скокна 6 и Ратковић 6.

Традиција је настављена кад су у питању сусрети Бегеја и Полета. Наиме, најчешћи исход је био без победника, а тако је било и овога пута.

Житиштани су домнирали током целе утакмице и стварали стопостотне прилике, али им је недостајао добар завршни ударац. Поготово у првом полувремену, када је Замбо два пута био сам пред голманом, али са неколико метара није погодио.

Потом је шансу пропустио Бранков, а онда и погодио стативу. Николић је предриблао целу одбрану гостију, али онда није погодио гол. У 53. минуту је била спорна ситуација, када је у казненом простору гостију пао Бранков, али судија није показао на белу тачку.

Потом је оборен и Замбо, а по тврдњи домаћих играча те се десило унутар казненог простора, али је судија показао на фаул ван шеснаестерца. Сумњива је била и ситуација када су домаћи постигли погодак, а помоћни судија Пјевач показао на офсајд. Снимак са утакмице показује да је помоћник погрешио. Гости су се бранили и одбранили за један бод и тако наставили неславну традицију Житиштана да са овом екипом увек тешко долазе до победе.

Д. Милићев





Резултати и Пласман Резултати ОФК Граднулица – Борац 5:1 Црвена звезда – Глогоњ 3:0 Јединство (БК) – Јединство (В) 2:0 Слобода – Раднички Зрењанин 4:1 Долово – Војводина 1928 4:1 Б будућност – Козара 0:9 Задругар – Напредак 4:1 ОФК Бегеј – Полет 0:0 Пласман Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1 Граднулица 6 6 0 0 27:6 18 2 Долово 6 5 1 0 22:6 16 3 Слобода 6 5 0 1 14:6 15 4 Једин. (БК) 6 4 0 2 16:9 12 5 Ц. звезда 6 3 1 2 11:4 10 6 Задругар 6 3 1 2 20:14 10 7 Бегеј 6 3 1 2 13:8 10 8 Борац 6 3 1 2 11:8 10 9 Глогоњ 6 3 0 3 15:12 9 10 Полет 6 2 1 3 11:14 7 11 Једин. (В) 6 2 1 3 5:8 7 12 Војводина 6 2 0 4 8:15 6 13 Козара 6 1 1 4 9:10 4 14 Напредак 6 1 0 5 12:20 3 15 Радн. З. 6 0 2 4 4:19 2 16 Б будућност 6 0 0 6 2:41 0

Црвена звезда - Глогоњ 3:0 (1:0)

РУСКО СЕЛО: Стадион Црвене звезде, гледалаца 100, судија: Родеан (Зрењанин), стрелци: Кнежевић у 5. и 67. и Видић у 85. минуту.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Ћирић, Детари (Лајић), Цвијановић, Попесков (Крстин), Голијанин, Кнежевић, Војводић (Видић), Лаништанин, Барбул. Чуданов (Цуцић), Мастило.

ГЛОГОЊ: Диновић, Грујовић, Вулетић (Гојковић), Ковач, Додић (Васић), Машовић, Костадиновић, Васић, Петровић, Шутановац, Стаменовић (Карунц).

Рускоселци су у сусрету са новајлијом у лиги остварили победу која ни једног тренутка није долазила у питање.

Домаћи су кренули офанзивно и већ у петом минуту су стекли претност преко младог Кнежевића.

Домаћин је добро организовану игру крунисао са још два гола, прво је Кнежевић по други пут затресао мрежу гостију, а коначних 3:0 поставио је Видић у 85. минуту.

М. Рачић

Будућност - Козара 0:9 (0:5)

СРПСКА ЦРЊА: Стадион Будућности, гледалаца 100, судија: Бајић (Зрењанин), стрелци: Томић у 5. Зељковић у 8. и 75. Спахић у 21. (из пенала), Коцкар у 25. Лисица у 36. Ђорић у 54. Латиновић у 80. и Протић у 82. минуту. Жути картон: Живин, Мил. Глишин (Будућчност)

БУДУЋНОСТ: Милан Глишин 5,5, Радин 5 (Лакатош), Живин 5, Јосифовски 5 (Тодор 5), Мио. Глишин, Пролић 5,5, Арсин 5,5, И. Салма 5,5, Палибрк 5,5, Савић 5 (В. Салма 5), Недељков 5, Петровић 5,5.

КОЗАРА: Шево, Лисица 7, Јанков 7 (Овука 7), Бунић 7,5 (Латиновић 7), Спахић 8, (Лабус 7), Ђорић 78,5 Пенавски 7,5 (Тодоровић 7), Рофа 7,5, Томић 7,5 (Протић 7), Коцкар 7,5, Зељковић 8.

П. Трнић

Долово - Војводина 1928 4:1 (1:0)

ДОЛОВО: Гледалаца: 100. Судија: Томаш (Вршац). Стрелци: Шево у 10, Пештерац у 50 и 78, Гиговић у 74 из пенала за Долово, Гардиновачки у 84 минуту за Војводину 1928.

ДОЛОВО: Томић 7, Миловац 7, Петковић 7, Ф.Ђорђевић 7, Пештерац 7,5, Л.Ракоњац 7 (Адвигов 7), Шево 7,5, Јерков 7 (Ивановић 7), Гиговић 7,5 (Павловић 7), Граовац 7 (Цветковић 7), Шарац 7 (Каранфиловски 7).

ВОЈВОДИНА 1928: Носаљ 6,5, Ћурчић 6, О.Р.Кнежевић 6 (Малбашки 6,5), Гардиновачки 7, О.М.Кнежевић 6,5, Милановић 6,5 (Пушкаш -), Арсић 6, Којић 6 (Лукић 6), Калајџија 6,5 (Дивнић -), Стефановић 6, Жегарац 6.

Доловци су наставили са добрим играма и резултатима и забележили пету победу ове јесени. Б.Стојковски