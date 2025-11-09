scattered clouds
10°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОВЕРИТЕ ПРЕ НЕГО ШТО КРЕНЕТЕ Ево распореда рада служби за предстојећи државни празник 11. новембар

09.11.2025. 08:22 08:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
centar ljudi jesen novi sad Dnevnik
Фото: Дневник/ Л. Радловачки

Паркинг ће бити бесплатан, а „НС би­ке” си­стем ра­ди­ти не­сме­та­но.

Дом здра­вља „Но­ви Сад”: Уторак, 11. новембра, дежурни педијатри радиће у амбуланти „Руменачка“ од 7 до 20 часова, док ће лекари за одрасле дежурати у објекту „Јован Јовановић Змај“ од 7 до 20 часова, односно у Петроварадину и пру приградским насељима Футог, Каћ, Кисач и Ковиљ, од 7 до 10 часова. 

Тимови службе кућног лечења и неге тог дана обилазиће пацијенте од 7 до 20, а теренски техничари од 7 до 19 часова. 

Служба патронаже обилазиће бабињаре и новорођенчад од 7 до 13.30, а Лабораторија, Гинекологија, Стоматологија, Специјалистичка служба неће радити, као ни кол-центар Дома здравља.

ЈКП „Пар­кинг сер­вис”: Пар­ки­ра­ње у гра­ду се не­ће на­пла­ћи­ва­ти. 

„НС би­ке” си­стем ће то­ком пра­зни­ка ра­ди­ти не­сме­та­но, с тим да ће но­ви ко­ри­сни­ци мо­ћи ће да се ре­ги­стру­ју на­кон пра­зни­ка. Ре­дов­на на­пла­та пар­ки­ра­ња на­ста­вља се у среду 12. но­вем­бра.

ЈКП „Тр­жни­ца”: Но­во­сад­ске пи­ја­це ра­ди­ће од 6 до 14 ча­со­ва. 

државни празник Дан примирја у Првом светском рату дежурства за празнике
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај