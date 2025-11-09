ПРОВЕРИТЕ ПРЕ НЕГО ШТО КРЕНЕТЕ Ево распореда рада служби за предстојећи државни празник 11. новембар
Паркинг ће бити бесплатан, а „НС бике” систем радити несметано.
Дом здравља „Нови Сад”: Уторак, 11. новембра, дежурни педијатри радиће у амбуланти „Руменачка“ од 7 до 20 часова, док ће лекари за одрасле дежурати у објекту „Јован Јовановић Змај“ од 7 до 20 часова, односно у Петроварадину и пру приградским насељима Футог, Каћ, Кисач и Ковиљ, од 7 до 10 часова.
Тимови службе кућног лечења и неге тог дана обилазиће пацијенте од 7 до 20, а теренски техничари од 7 до 19 часова.
Служба патронаже обилазиће бабињаре и новорођенчад од 7 до 13.30, а Лабораторија, Гинекологија, Стоматологија, Специјалистичка служба неће радити, као ни кол-центар Дома здравља.
ЈКП „Паркинг сервис”: Паркирање у граду се неће наплаћивати.
„НС бике” систем ће током празника радити несметано, с тим да ће нови корисници моћи ће да се региструју након празника. Редовна наплата паркирања наставља се у среду 12. новембра.
ЈКП „Тржница”: Новосадске пијаце радиће од 6 до 14 часова.