ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА Вучковић запечатио судбину Мокринчана
Делија – Билећанин 1:2 (1:2)
МОКРИН: Игралиште: Делије, гледалаца: 100. Судија: Н. Божић (Житиште). Стрелци: Костић у 31. минуту за Делију, а Д. Пијетловић у 6. и Б. Вучковић у 45 +1. минуту за Билећанин: Жути картони: Марков, Србљин, Попов, Симић, Костић, Н. Врачев, Ладичорбић и шеф стручног штаба Радован Миладинов (Делија), а Д. Пијетловић, Пејин (Билећанин).
ДЕЛИЈА: Ковач 7, Марков 6,5 (Н. Јолић 6), Дејан Миладинов 7, Србљин 6,5, Попов 6 (Ладичорбић 6), Перишић 7, Ј. Јолић 6,5, Д. Симић 6,5, Костић 7,5, Н. Врачев 6,5, Леваи 6 (И. Барбул 6,5).
БИЛЕЋАНИН: Васић 7, 5, Д. Пијетловић 8, Вујовић 7 (Јоксимовић 7), Алексић 7, Рајков 7, Грубачић 7 (А. Чонтош –), М. Маговчевић 7, Б. Вучковић 9, Ковачевић 8 (М. Пека 7), Пејин 7, М. Милошевић 8.
Фудбалери из Сечња су остварили врло битну победу, против старога ривала из Мокрина.
Драган Пијетловић је већ у 6. минуту, успео да затресе мрежу Кристијана Ковача. Изједначење је ипак уследило у 31. минуту, када је врло добри Иван Костић успео да смести лопту у мрежу.
Ипак, искуснија екипа Билећанина је поново дошла до вођства и то у надокнади првог дела, када је Борислав Вучковић топовским ударцем са десет метара, затресао мрежу и испоставило се, одлучио победника.
Нафтагас – Јединство 4:0 (3:0)
БОКА: Игралиште: Нафтагаса, гледалаца: 100. Судија: Р. Новаков (Томашевац). Стрелци: А. Тришић у 17, 32, 43. и Ш. Шајн у 87. минуту за Нафтагас. Жути картони: Буква, Гуран (Нафтагас), Н. Пецарски (Јединство НБ). Црвени картон: Представник клуба Ранко Симић у 90. минуту (Јединство НБ).
НАФТАГАС: Протић 8, Сенте 7, М. Петровић 7 (Вржина 7), Наранчић 7, К. Кашлик 7, Н. Јакшић 7,5 (Смиљанић 7), Буква 7, Рајак 7 (Ш. Шајн 8), Бошков 7, А. Тришић 9, Д. Гуран 7.
ЈЕДИНСТВО (НБ): Н. Кеврешанов 5, Д. Месарош 5,5 (А. Марчић 6), Станковић 6, Н. Месарошки 6, Р. Ћурчић 6,5, Н. Пецарски 6, Фаркаш 5,5, Хајду 6, Вребалов 6,5, Радовановић 6, Ковачев 5,5.
Фудбалери Нафтагаса из Боке су већ у првоме полувремену имали велико вођство, када је хет – трик начинио Александар Тришић.
Тачку на овај меч је поставио резервиста домаћих Шани Шајн, који је успео да погоди угао голмана из Новога Бечеја, Николе Кеврешанова, за коначних 4:0.
Младост – Војводина 3:3 (1:0)
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ: Игралиште: Младости, гледалаца: 100. Судија: Ј. Попов (Зрењанин). Стрелци: М. Крстовић у 33, М. Топаловић у 86. и Б. Топаловић у 90 +1. минуту за Младост, Н. Гаврић у 51. и С. Барбат у 84, 90. минуту за Војводину. Жути картони: П. Топаловић, Б. Топаловић (Младост), а Голић, Д. Бакић, Селаковић и тренер Манојловић (Војводина).
МЛАДОСТ: Т. Марић 7,5, П. Топаловић 7, С. Топаловић 7, Стефанов 7, Костин 6 (Шимичић 7), Б. Топаловић 9, М. Топаловић 8, Каурин 7, Б. Пивач 7, М. Крстовић 8, Лаловић 7.
ВОЈВОДИНА: В. Кнежевић 7, Н. Гаврић 8, Попов 7, Д. Пајташев 7, Голић 7 (Д. Сараволац –), Д. Бакић 7, Н. Бакић 7, С. Барбат 8, Литричин 7 (Б. Чолак 7), Моноштори 7, С. Селаковић 7.
Киша голова је виђена у Банатском Деспотовцу.
Одиграна су два садржајна полувремена, где су домаћи фудбалери повели преко Мирка Крстовића. У другом делу виђено је чак пет погодака, а изузетно узбудљиво је било у финишу меча.
Прво је Барбат у 90. минуту донео предност гостима, а да не буде великог изненађења побринуо се само минут касније Б. Топаловић, поставивши коначан резултат.
Русанда – Борац (А) 1:4 (0:0)
МЕЛЕНЦИ: Игралиште: Русанде, гледалаца: 100. Судија: М. Печек (Кикинда). Стрелци: Миљан Миливојев у 62. (из пенала) за Русанду, Ж. Грујић у 59, 90+4, С. Зечевић у 65. и А. Мартиновић у 89. минуту за Борац (А). Жути картони: М. Куручев, Шкондрић (Русанда), а А. Пухар (Борац А).
РУСАНДА: М. Куручев 5,5, Вулетин 5 (Лончарски 6), Шкондрић 6,5, Попов 6, Чешљаров 6, М. Миливојев 7,5, Станишић 6, Д. Влачић 6,5 (Н. Нешић –), А. Оџин 5, Јанковић 6, Н. Ољача 5,5.
БОРАЦ (А): А. Пухар 7,5, Кондић 7, Аћамовић 7, С. Зечевић 8 (Б. Тошков –), Н. Маринац 7 (М. Самолов -), Д. Гајинов 7 (А. Мартиновић 8), Стојичић 7, Ж. Грујић 9, М. Иванчевић 8, М. Вујиновић 7, Владетић 7 (М. Левнајић –).
Гости из Александрова су у свим елементима фудбалске игре били много бољи ривал од екипе из Меленаца, и сасвим заслужено су славили у овом.
Нерешива енигма за целокупну и индолентну одбрану Русанде су били ветеран Борца Александар Мартиновић и двоструки стрелац Жељко Грујић.
Полет – ЖФК Банат 0:0
НАКОВО: Игралиште: Полета, гледалаца: 150. Судија: С. Пауновић (Житиште). Жути картони: Н. Нешић (Полет), а Змијанац, Попов (ЖФК Банат).
ПОЛЕТ: Д. Савков 8, Петровић 7, Фејеш 7, Зорић 7,5, Шћепановић 7, К. Драганов 7, Кочиш 7, Бабић 7, Д. Буцало 7 (Д . Инђић 7), Ђукић 7, Н. Нешић 7 (М. Цвијан 7).
ЖФК БАНАТ: Д. Баћан 8, Путић 7, Бојић 7, Змијанац 7, Цветићанин 7, Радичевић 7,5, Попов 7 (Ј. Самоловац –), Л. Ђукић 7, З. Ђорић 7 (И. Томић –), Д. Штрбац 7, А. Малек 7 (М. Медић 7).
Омладинац (РТ) – Банат 7:0 (3:0)
РАВНИ ТОПОЛОВАЦ: Стадион: „Херцеговине”, (одиграно без присуства гледалаца). Судија: П. Нунић (Кикинда). Стрелци: Ј. Козић у 24, 40, Д. Мирчетић у 45+ 1, 82, В. Ћировски у 48, 61. и Г. Радишић у 72. минуту за Омладинац (РТ).
ОМЛАДИНАЦ (РТ): П. Михајловић 8, М. Домазет 7,5 (С. Хованец 7), Д. Ђукић 7, Н. Бајат 8, Његош Новаковић 7 (Г. Радишић 8), Д. Мирчетић 8, Д. Дапчевић 7 (М. Новаковић 7), Вукајловић 7, Оташевић 7, Ј. Козић 8 (Кујунџић 8), М. Шаренац 8 (В. Ћировски 9).
БАНАТ: Л. Аврамовић 5, Л. Видић – (С. Жегарац 5), Штетин 5, Радојичић 5, Пешић 5, Ј. Илић 5, Шабановић 5, М. Маринковић 5, Бајкин 5, К. Јовановић 5, М. Јоцић 5.
У Равном Тополовцу је виђена права канонада, коју су приредили млади фудбалери Омладинца.
У екипи домаћих су се истакли млади голман Петар Михајловић и стрелци Јован Козић, Данило Мирчетић и резервисти Владимир Ћировски и Горан Радишић.
2. oктобар – МСК 3:2 (3:1)
КУМАНЕ: Игралиште: 2. oктобра, гледалаца: 100. Судија: Н. Илић (Зрењанин). Стрелци: Д. Кукољ у 22, Н. Ановић у 28. и С. Симоновић у 45+1. минуту за 2. oктобар, а Б. Тумо у 8. и Е. Рама у 90+3. минуту за МСК. Жути картони: Б. Радосављев, Ановић, Митровић, Нађ, О. Барта и тренер Душко Гвожђарев (2. oктобар), Д. Милетић, Д. Ступар и тренер Миливој Марков (МСК). Црвени картон: Габријел Исак у 47. минуту (МСК).
2. ОКТОБАР: Б. Радосављев 7,5, А. Петров 8, В. Грубор 7, Н. Ановић 8, Закић 7, Д. Кукољ 8, С. Симоновић 9 (У. Кенђа 7), С. Милосављев 8, М. Митровић 7 (О. Барта 7), Унгур 7, Д. Бошков 7 (А. Нађ 7).
МСК: А. Секошан 6,5, Мршић 6,5 (Д. Исак 6,5), С. Живанов 7, Гуљаш 6,5, Б. Тумо 8 (Д. Ступар 7), Радованац 6,5 (Е. Рама 7,5), Попић 6, Г. Исак 6,5, Јакшић 6,5, М. Вукоје 7 (Зећири 6), Д. Милетић 6,5.
Напредак (БТ) – Лехел 0:1 (0:1)
БАНАТСКА ТОПОЛА: Игралиште: Напретка, гледалаца: 100. Судија: М. Попов (Зрењанин). Стрелац: Немања Илибашић у 7. минуту. Жути картони: Г. Грујић (Напредак БТ), М. Томовић, Илибашић, Рајић, Чуровић (Лехел).
НАПРЕДАК (БТ): И. Стојадинов 6, С. Тодоров 7, Дакић 6,5 (Поповић 6,5), Т. Марић 7 (Ранков 6,5), Јосимовић 7, Г. Грујић 7,5 (Фучак 6), Станковић 6,5 (Бранислав Завишин 7), Дрљача 6,5, Бербаков 6,5, Џин 7 (Секереш 6,5), В. Јелача 7.
ЛЕХЕЛ: С. Јевремов 8, С. Аслани 7 (И. Чупић 7,5), М. Томовић 8, О. Балаћ 7 (А. Такач 7), З. Пењин 7 (Ф.Фекете 7), Н. Илибашић 9, М. Петровић 7, Рајић 7, М. Говедар 8, М. Секулић 7, В.Чуровић 8.
У Банатској Тополи је све решено било већ у 7. минуту, када је фудбалер из Мужље, Немања Илибашић, топовски шутирао са десет метара и погодио угао немоћнога голмана Стојадинова.
Домаћи нису имали адекватна решења да дођу до изједначења, а на голу Лехела одлично је бранио Стефан Јевремов.
Припремио: П. Станић