ОВО СУ НАЈТРАЖЕНИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА Све више фирми, а све мање објеката за издавање! Стручњак објаснио зашто у новим зграда простори ЗЈАПЕ ПРАЗНИ
Татарско брдо- 1.200 евра, Грбавица- 1.000 евра, Булевар ослобођења- 8.500 евра. То су цене за издавање пословног простора које се могу наћи на огласима путем интернета.
Председник секције Јужнобачког округа за посредовање у промету непокретности, Драган Митровић, истакао је за РТВ1 да је један од главних проблема у Новом Саду што, за разлику од Београда, још увек нема довољно пословног простора или пословних блокова, као што је на пример на Новом Београду.
-Новом Саду фали пословног простора, а све више фирми се отвара.
Локација је пресудна, али и капацитет. Цене на булеварима и главним улицама у граду увек су јаче, а можете 150 метара заћи у неку улицу из булевара и наћи тродупло јефтинију локацију- нагласио је Митровић.
Он је прокоментарисао и стање у новоизграђених зградама чији пословни простори по више месеци или година нису усељени.
-Има и претеривања са ценама. Власник је сам свој послодавац и увек формира своју цену. Имамо цене које одскачу и локали остају празни. Локације које су најтраженије су булевари, главне улице, индустријске зоне близу ауто-путева- навео је саговорнок РТВ1.