СРЕМСКА ЛИГА Промашили пенал, па примили три гола

24.09.2025. 09:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
2
Фото: Подручни фудбалски савез Срем

1. мај - Слога 3:1 (2:0)

РУМА: Стадион ФК 1. мај, гледалаца: око 300, судија: Бошковић (Салаш Ноћајски), стрелци: Алексић у 12, Трумић у 31. и Ћурчин у 90+4. минуту (1. мај), Глувић у 61. минуту (Слога). Жути картони: Новаковић тренер, Лужајић, Свирачевић, Витас, Маројевић (1. мај), Грујић, Вукосављевић, Бојић, Глувић, Сремчевић (Слога).

1. МАЈ: Косановић, Познан, Витас (Ераковић), Лужајић, Свирачевић, Маројевић, Достанић, Ћурко (Ћурчин), Трумић, Вуковић, Алексић (Штековић). 

СЛОГА: Дветковић, Глувић, Пријић (Беговић), Вукосављевић (Шуман), Павлов, Бојић (Стикић), Грујић, Ђекић, Марин, Мирчетић (Маљурић), Сремчевић.

Гости из Вогња су имали прилику већ у 4. минуту када се Грујић нашао у сендвичу између два играча одбране, пао је, а судија је показао на пенал. 

Сремчевић је тукао изнад пречке. У 12. минуту Румљани долазе у вођство. Акција је текла по левој страни, лопта је дошла до Дејана Алексића који је шутирао са ивице шеснаестерца и погодио сам угао гола Слоге. У 37. минуту после корнера са десне стране лопта је набачена на другу стативу где ју главом дочекао Предраг Тумић и погодио гол. 

Гости су смањили резултат у 61. минуту. Стрелац је био Стефан Глувић који је сачекао одбијену лопту главом одбране 1. маја, шутирао и затресао мрежу. 

Када се очекивао крај утакмице у 90+4. минуту Маројевић се ослободио чувара, проиграо је Ћурка који је био несебичан, одиграо је пас испред голмана до Марка Ћурчина који је спровео лопту у мрежу.



Резултати и Пласман

Резултати

Екипа А Екипа Б Резултат
Напредак Камени 2:0
Зека Буљубаша Партизан 2:1
1. Мај Слога 3:1
Љуково Полет 1:2
Будућност Подриње 0:4
Хајдук (Ш) Јединство 3:2
ЧСК Сремац 1:0
Хајдук (В) Борац 1:1

Пласман

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1. Подриње 6 5 0 1 18:5 15
2. Полет 6 5 0 1 14:5 15
3. 1. Мај 6 5 0 1 14:9 15
4. ЧСК 6 5 0 1 10:5 15
5. Хајдук (Ш) 6 4 0 2 10:7 12
6. Напредак 6 3 1 2 11:5 10
7. Јединство 6 3 0 3 10:9 9
8. Зека Буљ. 6 3 0 3 5:7 9
9. Борац 6 2 2 2 7:8 8
10. Љуково 6 1 3 2 7:8 6
11. Камени 6 2 0 4 6:9 6
12. Хајдук (В) 6 1 2 3 6:11 5
13. Слога 6 1 1 4 10:12 4
14. Сремац 6 1 1 4 6:11 4
15. Будућност 6 1 0 5 7:18 3
16. Партизан 6 1 0 5 4:16 3

Хајдук (В) - Борац 1:1 (1:1)

ВИШЊИЋЕВО: Стадион ФК Хајдука, гледалаца: око 120, судија: Скакавац (Сремска Митровица), стрелци: Грбић у 10. минуту (Хајдук В), Халиловић у 32. минуту (Борац). Жути картони: Хорват, Радовановић (Хајдук В), Станивуковић (Борац).

ХАЈДУК (В): Митровић, Трзин, Печеница (Петаковић), И. Грбић, Марјановић, Ветеха, Стојшић, О. Грбић (Перић), Утвић, Хорват (Њежић), Радовановић. 

БОРАЦ: Коплић, Симић, Мишчевић, Лазић, Чоњагић, Станивуковић (Миглинци), Халиловић, Стевановић (Стевић), Штрбачки (Недимовић), Ристић (Макивић), Делић. 

Вишњичани су први повели, а стрелац је био Игор Грбић у 10. минуту. 

Печеница је лепо започео транзицију, проиграо је Стојшића који је шутирао са ивице казненог простора али је изблокиран, до лопте је дошао Грбић који је ухватио волеј и погодио мрежу. Мартинчани се нису предавали. 

Стојшић је набацио лопту са леве стране у 32. минуту, испред гола Хајдука, грудима ју је спустио, и показао какав је стрелац, Ален Халиловић и преварио голмана Митровића.

 Хајдук (Ш) - Јединство 3:2 (2:0)

ШИМАНОВЦИ: Стадион ФК Хајдука, гледалаца: око 150, судија: Шљепица (Стара Пазова), стрелци: Нинић у 6, Бераковић са пенала у 41. и Љубојевић у 47. минуту (Хајдук Ш), Видовић у 49. и Гуџић са пенала у 58. минуту (Јединство). Жути картони: Чапеља, Капуран (Хајдук Ш), Остојић, Вукмановић, Гуџић, Стојисављевић (Јединство).

ХАЈДУК (Ш): Штампар, Радовановић, Чапеља, Љубојевић (Николин), Бераковић (Чавић), Капуран (Бировљев), Радивојевић (Симић), Чучковић, Нинић, Јанковић, Марчета. 

ЈЕДИНСТВО: Симић, Симеуновић, Маловић, Живковић (Галић), Сремчевић, Адамовић, Стојисављевић, Видовић, Вукмановић, Гуџић, Гршић. 

Шимановчани су повели већ у 6. минуту. Љубојевић је извео корнер са леве стране, Чучковић је захватио лопту главом, а Владан Нинић је, такође главом, скренуо лопту у мрежу. У 41. минуту Хајдук је повећао вођство. У казненом простору срушен је Јанковић, а пенал реализовао Марко Бераковић. 

На самом старту другог полувремена плаво-бели повећали су вођство. Прелеп гол постигао је Александар Љубојевић из прекида са око 17 метара од гола, снажно је шутирао у голманову страну и затресао мрежу гола Јединства. 

Само две минуте касније, мало поигравање домаћих играча искористио је Игор Видовић који је пуном спринту са лоптом изашао сам испред голмана Штампара и преварио га. 

У 58. минуту досуђен је пенал за Јединство. Маринко Гуџић био је сигуран стрелац. 

Припремио: М. К.

мале лиге сремска лига
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
