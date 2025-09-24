СРЕМСКА ЛИГА Промашили пенал, па примили три гола
1. мај - Слога 3:1 (2:0)
РУМА: Стадион ФК 1. мај, гледалаца: око 300, судија: Бошковић (Салаш Ноћајски), стрелци: Алексић у 12, Трумић у 31. и Ћурчин у 90+4. минуту (1. мај), Глувић у 61. минуту (Слога). Жути картони: Новаковић тренер, Лужајић, Свирачевић, Витас, Маројевић (1. мај), Грујић, Вукосављевић, Бојић, Глувић, Сремчевић (Слога).
1. МАЈ: Косановић, Познан, Витас (Ераковић), Лужајић, Свирачевић, Маројевић, Достанић, Ћурко (Ћурчин), Трумић, Вуковић, Алексић (Штековић).
СЛОГА: Дветковић, Глувић, Пријић (Беговић), Вукосављевић (Шуман), Павлов, Бојић (Стикић), Грујић, Ђекић, Марин, Мирчетић (Маљурић), Сремчевић.
Гости из Вогња су имали прилику већ у 4. минуту када се Грујић нашао у сендвичу између два играча одбране, пао је, а судија је показао на пенал.
Сремчевић је тукао изнад пречке. У 12. минуту Румљани долазе у вођство. Акција је текла по левој страни, лопта је дошла до Дејана Алексића који је шутирао са ивице шеснаестерца и погодио сам угао гола Слоге. У 37. минуту после корнера са десне стране лопта је набачена на другу стативу где ју главом дочекао Предраг Тумић и погодио гол.
Гости су смањили резултат у 61. минуту. Стрелац је био Стефан Глувић који је сачекао одбијену лопту главом одбране 1. маја, шутирао и затресао мрежу.
Када се очекивао крај утакмице у 90+4. минуту Маројевић се ослободио чувара, проиграо је Ћурка који је био несебичан, одиграо је пас испред голмана до Марка Ћурчина који је спровео лопту у мрежу.
Хајдук (В) - Борац 1:1 (1:1)
ВИШЊИЋЕВО: Стадион ФК Хајдука, гледалаца: око 120, судија: Скакавац (Сремска Митровица), стрелци: Грбић у 10. минуту (Хајдук В), Халиловић у 32. минуту (Борац). Жути картони: Хорват, Радовановић (Хајдук В), Станивуковић (Борац).
ХАЈДУК (В): Митровић, Трзин, Печеница (Петаковић), И. Грбић, Марјановић, Ветеха, Стојшић, О. Грбић (Перић), Утвић, Хорват (Њежић), Радовановић.
БОРАЦ: Коплић, Симић, Мишчевић, Лазић, Чоњагић, Станивуковић (Миглинци), Халиловић, Стевановић (Стевић), Штрбачки (Недимовић), Ристић (Макивић), Делић.
Вишњичани су први повели, а стрелац је био Игор Грбић у 10. минуту.
Печеница је лепо започео транзицију, проиграо је Стојшића који је шутирао са ивице казненог простора али је изблокиран, до лопте је дошао Грбић који је ухватио волеј и погодио мрежу. Мартинчани се нису предавали.
Стојшић је набацио лопту са леве стране у 32. минуту, испред гола Хајдука, грудима ју је спустио, и показао какав је стрелац, Ален Халиловић и преварио голмана Митровића.
Хајдук (Ш) - Јединство 3:2 (2:0)
ШИМАНОВЦИ: Стадион ФК Хајдука, гледалаца: око 150, судија: Шљепица (Стара Пазова), стрелци: Нинић у 6, Бераковић са пенала у 41. и Љубојевић у 47. минуту (Хајдук Ш), Видовић у 49. и Гуџић са пенала у 58. минуту (Јединство). Жути картони: Чапеља, Капуран (Хајдук Ш), Остојић, Вукмановић, Гуџић, Стојисављевић (Јединство).
ХАЈДУК (Ш): Штампар, Радовановић, Чапеља, Љубојевић (Николин), Бераковић (Чавић), Капуран (Бировљев), Радивојевић (Симић), Чучковић, Нинић, Јанковић, Марчета.
ЈЕДИНСТВО: Симић, Симеуновић, Маловић, Живковић (Галић), Сремчевић, Адамовић, Стојисављевић, Видовић, Вукмановић, Гуџић, Гршић.
Шимановчани су повели већ у 6. минуту. Љубојевић је извео корнер са леве стране, Чучковић је захватио лопту главом, а Владан Нинић је, такође главом, скренуо лопту у мрежу. У 41. минуту Хајдук је повећао вођство. У казненом простору срушен је Јанковић, а пенал реализовао Марко Бераковић.
На самом старту другог полувремена плаво-бели повећали су вођство. Прелеп гол постигао је Александар Љубојевић из прекида са око 17 метара од гола, снажно је шутирао у голманову страну и затресао мрежу гола Јединства.
Само две минуте касније, мало поигравање домаћих играча искористио је Игор Видовић који је пуном спринту са лоптом изашао сам испред голмана Штампара и преварио га.
У 58. минуту досуђен је пенал за Јединство. Маринко Гуџић био је сигуран стрелац.
Припремио: М. К.