БЕСПЛАТНО ОДНОШЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА У ВРБАСУ Транспорт ће се вршити у суботу, а ево и шта неће бити однето

24.09.2025. 11:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
отпад
Фото: ЈКП Комуналац

У суботу 4. октобра у Врбасу се спроводи бесплатан транспорт кабастог отпада из домаћинстава.

Екипе „Чистоће“ акцију ће почети у рано јутро од седам сати. Непотребне кабасте ствари суграђани треба да изнесу испред својих домова. Станари стамбених зграда, крупни отпад могу да оставе поред контејнера одакле ће их екипе „Чистоће“ уклонити. 

Овакве акције изводе се два пута годишње. Тако се даје прилика да се стари намештај, теписи, гуме и други кабасти отпад не гомилају.

Грађани су обавештени да се отпад животињског порекла и грађевински отпад неће носити. 

кабасти отпад Врбас
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
