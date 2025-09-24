ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА У КИСАЧУ И НОВОМ САДУ Радови на реконструкцији коловоза трају до 3. октобра
24.09.2025. 11:46 11:47
Коментари (0)
Због радова на поправци коловозне конструкције, на снази привремена обустава саобраћаја у Војвођанској улици и у Улици Војводе Танкосића у Кисачу.
Истовремено се, у оквиру редовног одржавања саобраћајница, изводе радови у Улици Др Мике Стојаковића у Новом Саду.
Према планираној динамици, радови у наведеним улицама трајаће до 3. октобра 2025. године и допринеће безбеднијем и лакшем одвијању саобраћаја.
Возачи и пешаци се моле за повећану опрезност и доследно поштовање привремене саобраћајне сигнализације током трајања радова.