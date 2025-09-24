overcast clouds
ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА У КИСАЧУ И НОВОМ САДУ Радови на реконструкцији коловоза трају до 3. октобра

24.09.2025. 11:46 11:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Град Нови Сад

Због радова на поправци коловозне конструкције, на снази привремена обустава саобраћаја у Војвођанској улици и у Улици Војводе Танкосића у Кисачу.

Истовремено се, у оквиру редовног одржавања саобраћајница, изводе радови у Улици Др Мике Стојаковића у Новом Саду.

Према планираној динамици, радови у наведеним улицама трајаће до 3. октобра 2025. године и допринеће безбеднијем и лакшем одвијању саобраћаја.

Возачи и пешаци се моле за повећану опрезност и доследно поштовање привремене саобраћајне сигнализације током трајања радова.

коловоз
Нови Сад Сервисне информације
