РЕШЕН ВИШЕДЕЦЕНИЈСКИ ПРОБЛЕМ У ИРИГУ Дом здравља добио специјализовано теренско возило МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ ДОСТУПНИЈА ПАЦИЈЕНТИМА НА ЈУЖНИМ ОБРОНЦИМА ФРУШКЕ ГОРЕ
24.09.2025. 11:24 11:29
Општина Ириг донирала је специјализовано теренско возило Дому здравља Ириг како би хитна медицинска помоћ била доступнија пацијентима и на неприступачнијим пределима те локалне самоуправе смештене на јужним оброницима Фрушке горе.
Примопредаји су присуствовали председник општине Тихомир Стојаковић и директор Дома здравља др Небојша Ацин.
Они су појаснили да ће се новим возилом решити деценијски проблем. Са погоном на сва четири точка, високим клиренсом, адекватном снагом и опремом возило ће у будућности обезбеђивати доступност хитне медицинске помоћи и на најзахтевнијим теренима општине, при свим временским условима што је у ранијем периоду било знатно отежано.