СОМБОР ЛИГА, ПРВИ РАЗРЕД Каравуковчани однели три бода са гостовања у Бачком Грачацу
Борац - Полет Каравуково 0:2 (0:0)
БАЧКИ ГРАЧАЦ: Стадион Борца, гледалаца 150 судија: Јанковић (Сомбор).Стрелци: Гојић у 57. Илија Спасић у 60. минуту за Полет (К). Жути картони: Чутурило, Ковачевић (Борац), И.Спасић, М.Стошић (Полет)
БОРАЦ: Лабус, Драган Крнатић, Чутурило, Данијел Крнатић, Обрадовић, С. Илић, Жегарац, Прерадовић (Чанковић), Ковачевић (М. Илић), Даутовић.Покрајац (Чанковић).
ПОЛЕТ (К): М. Спасић, Стајић, Благојевић, Станковић, Микић (Алексић),И. Спасић, Гојић, Божичић, Н. Миленковић (Цветковић), А. Стошић,М. Стошић (Стаменковић).
Општински дерби у Бачком Грачацу одлучен је у другом полувремену.
Гости из Каравукова су за свега три минута постигли два поготка и тако славили победу. Прво је центарфор Милан Гојић довео Полет у вођство у 57. Минуту.
Tри минута касније омалени Илија Спасић увећаоje предност и допринео освајању бодова екипе из Каравукова.
Задругар - Омладинац 3:1 (1:1)
СРПСКИ МИЛЕТИЋ: Стадион Задругара, гледалаца 100, судија: Вујић (Кула). Стрелци: Марковић у 36, Ранчић у 67. и 75. минуту за Задругар, Огњеновић у 37. минуту за Омладинац. Жути картон: Вељковић (Задругар)
ЗАДРУГАР: Мијатовић, Миленковић (Тојић), Стефановић (Николић), Павков, Михајловић (Стојановић), М. Марковић, Вељковић, Ранчић, Вујовић (Ђорђевић), Н. Марковић.
ОМЛАДИНАЦ (Д): Илић, Милутинов (Малобабић), Пајић, Веселиновић, Милош Димић, Дорословац (Сељаков), Лопушина, Огњеновић, Бабић, Анђелковић, Марко Димић.
У дуелу комшијских ривала славили су Милетићани који су били бољи ривал током већег дела утакмице .
У 36. минуту Марковић је довео Задругар у вођство да би минут касније Огњеновић изједначио резултат. У наставку игре до нове победе у текућем првенству Задругар је дошао погоцима двоструког стрелца Милутина Ранчића.
Јединство Станишић - ОФК Оџаци 2:2 (1:0)
СТАНИШИЋ: Стадион Јединства, гледалаца 100, судија: Каримановић (Кула). Стрелци: Дрча у 16. и 53. минуту за Јединство Станишић, Шошкић у 84. и Дакић у 88.минуту за Офк Оџаке. Жути картони: Маричић, Резић (Јединство Станишић), Јовановић (Офк Оџаци)
ЈЕДИНСТВО СТАНИШИЋ: Гусић, Маричић, Рончевић, Врачевић, Кусић (Карабатић), Резић (Бан), Дрча, Напијало, Добрић, Резић, Панић.
ОФК ОЏАЦИ: Манасијевић, Холик, Лазић, Станисављевић, Мијатовић, Дакић, Јовановић, Алексић, Шошкић (Павловић), Митровић, Петковић.
Гости из Оџака су са свега дванаесторицом фудбалера допутовали у Станишић и успели да остану непоражени.
Домаћи тим је имао два гола предности, али је пред крај утакмице тим из Оџака постигао два гола тако да је нерешен резултат ипак реалан епилог меча.
Припремио: С. Јовин