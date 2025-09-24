МЛАДИ ЕКОЛОЗИ У ЕКО-КАМПУ У ПАРКУ ПРИРОДЕ „МАЛИ БОСУТ” Радионице, предавања и такмичења о очувању животне средине и културног наслеђа
Млади еколози и њихови едукатори боравили су у Еко–кампу Шид у Парку природе „Мали Босут”, уживајући у разноврсним садржајима који су осмишљени у сврху едукације и подизања свести о очувању животне средине, али и упознавања културног наслеђа овог краја.
Тим поводом су организоване едукативне радионице, уз предавања и такмичења, а имали су и излет у оквиру парка природе.
Уз занимљиво предавање и вођену посету рибочувара Зорана Јарића, приказано је богатство овог заштићеног подручја, а вожња реком пружила им је прилику да из непосредне близине доживе лепоте које „Мали Босут“ чини јединственим. Учесници су посетили и Археолошку збирку „Градина“, цркву Св. оца Николаја и црквену ризницу Архијерејског намесништва шидског. У знак сећања на Еко - камп Шид 2025, у парку природе засађена је садница храста.
– Оно што ће многима остати у најлепшем сећању су нова пријатељства, искрени загрљаји и обећања да ће се поново вратити у Шид. Камп није био само прилика за учење, већ и за дружење, заједништво и повезивање младих људи око вредности које нас све спајају – поручили су организатори.
Захваљујући подршци Кабинета министра без портфеља задуженог за дијаспору, Општина Шид је у оквиру овог пројекта добила средства за набавку рачунара, штампача, двогледа, дрона и чамца. Опрема ће бити уступљена на коришћење Парку природе „Мали Босут“ како би у будућности додатно унапредили активности у промоцији и очувању овог природног добра.