„Азури” бране титулу

ИТАЛИЈАНИ КАО КАЗНЕНА ЕКСПЕДИЦИЈА: Убедљиви и против Белгије за полуфинале Светског првенства

24.09.2025. 14:39 14:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Италије пласирали су се у полуфинале Светског првенства на Филипинима.

Браниоци титуле су у Пасај Ситију у четвртфиналу савладали Белгију резултатом 3:0, по сетовима 25:13, 25:18, 25:18.

Најефикаснији у селекцији Италије био је Роберто Русо са 12 поена, док је Алесандро Микелето забележио 11. У репрезентацији Белгије најбољи је био Фере Регерс са 13 поена.

Одбојкаши Италије играће 27. септембра у полуфиналу СП са победником дуела између Пољске и Турске, који је на програму данас од 14 часова.

Преостала два четвртфинала СП биће одиграна у четвртак, а састаће се Чешка - Иран (9.30) и САД - Бугарска (14).

сп у одбојци
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
