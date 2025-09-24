„Азури” бране титулу
ИТАЛИЈАНИ КАО КАЗНЕНА ЕКСПЕДИЦИЈА: Убедљиви и против Белгије за полуфинале Светског првенства
24.09.2025. 14:39 14:42
Коментари (0)
Одбојкаши Италије пласирали су се у полуфинале Светског првенства на Филипинима.
Браниоци титуле су у Пасај Ситију у четвртфиналу савладали Белгију резултатом 3:0, по сетовима 25:13, 25:18, 25:18.
Најефикаснији у селекцији Италије био је Роберто Русо са 12 поена, док је Алесандро Микелето забележио 11. У репрезентацији Белгије најбољи је био Фере Регерс са 13 поена.
Одбојкаши Италије играће 27. септембра у полуфиналу СП са победником дуела између Пољске и Турске, који је на програму данас од 14 часова.
Преостала два четвртфинала СП биће одиграна у четвртак, а састаће се Чешка - Иран (9.30) и САД - Бугарска (14).