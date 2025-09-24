НАВИЈАЧИ РОМЕ ПРАВИЛИ ХАОС У НИЦИ: Ухапшено више од 100, одузели им гвоздене шипке и боксере
24.09.2025. 14:57 14:58
Више од 100 навијача Роме ухапшено је у уторак увече у Ници због покушаја изазивања нереда у уочи фудбалске утакмице првог кола Лиге Европе, пренео је РМЦ Спорт.
Француски медији наводе да су навијачи Роме покушали да испровоцирају присталице домаћег тима. Безбедносне камере су помогле да се пресретну италијански навијачи који су се приближавали старом делу града у Ници, а од њих су одузете гвоздене шипке и боксери од месинга.
Префектура Нице саопштила је да је ухапсила 102 особе, које су идентификоване као "наоружани најватренији навијачи Роме".
– Полиција је зауставила навијаче Роме и запленила оружје, које је пронађено код њих – наводи се у саопштењу.
Утакмица између фудбалера Нице и Роме биће одиграна вечерас (среда) од 21 час.