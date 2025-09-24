ДУБАИ ПРОКОЦКАО +17: Велики преокрет Зенита у Београду, руски дерби за трофеј ВТБ Суперкупа
Кошаркаши Зенита су великим преокретом победили Дубаи резултатом 107:103 у мечу полуфинала ВТБ Суперкупа.
У четвртак ће у финалу играти против руског ривала ЦСКА, док ће Дубаи и Црвена звезда играти за треће место.
Дубаи, који ће следећег уторка угостити Партизан у првом колу Евролиге, водио је на полувремену 54:44, средином треће деонице и 17 разлике (79:62), али је три минута пре краја Зенит стигао до 96:96, а 27 секунди пре краја руски клуб је повео 105:103. Затим је Џанан Муса изгубио лопту у нападу, а Фрејжер Трент је погодио два слободна бацања за потврду победе клуба из Санкт Петербурга.
Алекс Појтрес је са 25 поена предводио Зенит ка преокрету и победи, Ненад Димитријевић је дао 23 поена, а Андреј Воронцевич 11.
Џанан Муса је био најефикаснији у Дубаију са 25 поена, Коста Кондић је дао 22, а Двејн Бејкон 21. Филип Петрушев је дао пет поена, Немања Дангубић два, Данило Анђушић се није уписао у стрелце, а Алекса Аврамовић није ни улазио у игру.
У мечу за треће место у четвртак од 16 часова играће евролигашки клубови Звезда и Дубаи, док ће се од 19 за пехар борити руски клубови ЦСКА и Зенит.