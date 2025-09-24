ФАЛИО ЈЕ ТАЈ ЈЕДАН ГОЛ – Милојевићева анализа: Селтик нас ничим није изненадио
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић рекао је после ремија 1:1 против Селтика на старту Лиге Европе да их ривал ничим није изненадио.
Упитан је Милојевић шта је недостајало за победу Звезде.
– Шта је фалило? Фалио је тај један гол. Нажалост, нисмо успели, кад смо изашли из незгодне ситуације где су имали две, три шансе, кад је Матеус сјајно реаговао. Очекивали смо да ће енергија да се преломи, примили смо гол. Показали смо карактер да се вратимо, дали смо тај један гол. Имали смо шансу, да је Иванић дао гол, било би нам лакше. Свакако, то је фудбал, то је Лига Европе. То су европске утакмице, Селтик је добра екипа. Оно што ми је посебно драго је да нас нису ничим изненадили – рекао је Милојевић за ТВ Арена Спорт после утакмице.
Тренер црвено-белих је истакао да је било и грешака у игри његове екипе.
– Имао сам замерку на последњу линију. Једноставно, морали су да преузимају играче који долазе из дубине, погађали су, долазили у тајмингу у таквим ситуацијама правите вишак. Ипак, то је Селтик, првак своје државе. Они имају квалитет, не заборавите. Пробали смо неким корекцијама после, ишчупали смо се. Матеус је одбранио три изванредне шансе. Где смо се мало кориговали, опет смо примили гол, не знам да ли смо могли да избегнемо или не. Тако се то дешава, после тога смо врло брзо дошли до тренутка да смо изједначили. Трудили смо се, чекали ту шансу. Нисмо успели и остао је тај резултат – навео је Милојевић.
Говорио је на крају Милојевић и о појединачном учинку играча.
– Тебо Учена је први пут одиграо, он је дете, то је оно што константно причам. Немамо тај комфор, видели сте да поред Матеуса, феноменалну утакмицу је одиграо Томас Хандел који је дошао пре две, три недеље. Мислим да је одличну минутажу имао Марко Арнаутовић, феноменално је одиграо. Имамо проблем Немање Радоњића, тражио је измену. То су неки детаљи које ми плаћамо – закључио је Милојевић.