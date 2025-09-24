heavy intensity rain
СВИ СМО ЖЕЛЕЛИ ПОБЕДУ НА ПОЧЕТКУ ЛЕ – Елшник након ремија: Могли смо до још неког гола, Матеус наш херој

24.09.2025. 23:12 23:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде одиграли су 1:1 са Селтиком у 1. колу Лиге Европе.

Имали су црвено-бели више шанси, поготово у првом полувремену, али су ипак губили 0:1 и морали да јуре изједначење. 

– Сигурно нам је жао што нисмо узели три бода. Било би одлично да смо кренули са победом, то смо сви желели, али ипак смо заостајали један гол, а на крају извукли бод. Није лако када губите, дали смо све од себе, Селтик је квалитетна екипа, доминантна у свом првенству и мислим да је била јако добра утакмица, отворена, могла је да оде на обе стране. Матеус је био наш херој, спасио нас је неколико пута. Такође, ми смо с друге стране имали неколико прилика да забијемо још који гол, али шта је ту је. Идемо даље, имамо још седам утакмица – рекао је Тими Макс Елшник. 

Спорт Фудбал
